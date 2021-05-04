Про це повідомляє Reuters.
Нові обмеження вступають силу сьогодні, 4 травня, в 12:01 за східноєвропейському часу (4:01 за Гринвічем), засновані на рекомендаціях Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) і були введені, оскільки “масштаби пандемії COVID-19 в Індії наростають “.
У січні Байден видав аналогічну заборону на в’їзд в країну більшості неамериканських громадян, які недавно побували в Південній Африці.
Як повідомляє телеканал CNN, у вівторок МОЗ Індії повідомило про 357 229 нові випадки COVID-19, в результаті чого загальна кількість підтверджених діагнозів в країні переступило 20-мільйонний поріг – 20 282 833 випадки.
У вівторок Індія також повідомила про 3449 смертельних випадках, пов’язаних з вірусом. Всього, за офіційними даними, 222 408 осіб в країні померли від ускладнень COVID-19.
Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.
Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як, наприклад Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
- Влада Сполучених Штатів Америки заявила, що направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.
- 30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.
- 2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано понад 400 000 нових випадків зараження.