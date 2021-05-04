У п'ятницю, 30 квітня, президент США Джо Байден підписав нові обмеження на поїздки з Індії в зв'язку з епідемією COVID-19, заборонивши в'їзд до Сполучених Штатів більшості неамериканських громадян.

Про це повідомляє Reuters.

Нові обмеження вступають силу сьогодні, 4 травня, в 12:01 за східноєвропейському часу (4:01 за Гринвічем), засновані на рекомендаціях Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) і були введені, оскільки “масштаби пандемії COVID-19 в Індії наростають “.

У січні Байден видав аналогічну заборону на в’їзд в країну більшості неамериканських громадян, які недавно побували в Південній Африці.

Як повідомляє телеканал CNN, у вівторок МОЗ Індії повідомило про 357 229 нові випадки COVID-19, в результаті чого загальна кількість підтверджених діагнозів в країні переступило 20-мільйонний поріг – 20 282 833 випадки.

У вівторок Індія також повідомила про 3449 смертельних випадках, пов’язаних з вірусом. Всього, за офіційними даними, 222 408 осіб в країні померли від ускладнень COVID-19.

Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як, наприклад Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.