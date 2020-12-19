Настоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе, але за однієї умови.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Епіфанія, він не заперечує святкування Різдва 25 грудня, але таке рішення необхідно приймати після того, коли до нього “дозріє” Церква та віряни.

“Ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол… Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення”, – сказав Епіфаній.

Настоятель ПЦУ додав, що віряни в Україні повинні свідомо дійти до цього рішення. Коли ПЦУ побачить, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід.

Митрополит не взявся прогнозувати, коли саме можливий перехід святкування Різдва.

Зазначимо, що українські православні церкви святкують Різдво Христове 7 січня. Тоді ж святкують віряни Української греко-католицької церкви. Водночас римо-католицька церква, протестантські церкви, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня. У 2017 році 25 грудня в Україні оголосили вихідним днем.