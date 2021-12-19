Впродовж 10 років більшість українців можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Про це повідомляє митрополит Київський і всієї України в «Суботньому інтерв‘ю» Радіо Свобода.

“Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити”, – сказав Епіфаній.

Глава Православної церкви заявив, що особисто підтримує перехід на святкування Різдва за новоюліанським календарем, та процес має відбуватись поступово.

Також, він додав, що українців “вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією”.

Крім того, Епіфаній каже, що в період різдвяних свят, наразі, «храми 25 будуть порожніми, а 7-го повними».

“Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили та аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти”, – зауважив Епіфаній.

Митрополит також додав: “Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити”.