Епіфаній про перенесення Різдва: «народ поки не готовий до календарної реформи»

На думку митрополита Православної Церкви України Епіфанія, перехід на григоріанський календар і перенесення ряду свят можливо, але український народ до цього ще не готовий.

Про це йшлося в його інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами митрополита, наразі український народ не готовий до переходу церкви з юліанського на григоріанський календар та перенесення ряду свят, хоча ПЦУ не проти цієї ідеї. Епіфаній вважає, що “календарній реформі” має передувати просвітницька робота.

“Український народ поки не готовий до календарної реформи. … Ми повинні розуміти одну річ. Ми говоримо про перенесення не тільки Різдва Христового, потрібно перенести всі свята. Тоді Покрову ми не будемо святкувати 14-го, а будемо святкувати 1 жовтня. … Це потрібно міняти всю календарну систему, яка діє зараз у церкві. Церква в цілому не проти, але ми говоримо про те, що це не зараз, потрібно провести велику просвітницьку роботу”, — зазначив він.

Митрополит додав, що ПЦУ має намір провести опитування та дізнатися, яка кількість парафіян підтримує ідею переходу на новий календар.

“Будемо аналізувати, будемо працювати, і в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішене позитивно”, — наголосив він.

Також предстоятель ПЦУ зауважив, що питання щодо переходу на новий календар може стати причиною конфліктів всередині церкви.

“Оскільки зараз не всі православні об’єднані, то зараз ми це питання порушуємо, але ми бачимо, що є великий опір. … Ті, хто дійсно є практикуючими християнами, проти перенесення. Як наслідок, якщо ми перенесемо святкування за григоріанським календарем, то побачимо, що храми будуть порожні 25-го, а 7 січня відповідно всі храми будуть сповнені”, — пояснив він.