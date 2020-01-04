Епіфаній про перенесення Різдва: «народ поки не готовий до календарної реформи»

16:16 У зоні ООС закрили понад десяток нелегальних АЗС
15:46 Дружина топ-менеджера «Нафтогазу» отримала посаду в Фонді держмайна
14:49 «Філарет перебуває в самоізоляції, а структури УПЦ КП — ліквідовані», – Епіфаній
14:33 На Південно-Українській АЕС з невідомої причини відключився один із енергоблоків
14:09 ТОП-10 фото дикої природи 2019 року за версією телеканалу Discovery
13:59 Вибух в сільському клубі на Тернопільщині: постраждали 8 підлітків
13:31 СММ ОБСЄ зафіксувала невідведений бойовиками «Град»
13:28 Трамп планував ліквідацію Сулеймані після атаки на американську військову базу
12:59 У Мехіко ввели штрафи за пластикові пакети
12:33 Бойовики не допустили місію ОБСЄ до пунктів пропуску на кордоні з РФ
12:29 Президента Каталонії відсторонили від посади
11:57 Мінкульт запустить телеканал для тимчасово окупованих територій 15 лютого
11:47 У новорічну ніч бойовики спалили житловий будинок
11:29 Суд заочно заарештував віце-прем’єр-міністра уряду Азарова
11:06 У США заперечують причетність до другого авіаудару на Багдад
10:52 Автомобілістів попередили про ожеледицю на дорогах
09:43 Блумберг витратив близько $15 млн на налаштування пошукових результатів в Google
08:58 Адвокат Кузьменко пообіцяв назвати прізвища тих, хто тиснув на суд у справі Шеремета
08:27 Трамп назвав Сулеймані «терористом номер один» у світі
07:54 Гончарук прозвітував про 15 закритих нелегальних гральних заклади за тиждень
07:33 Доба в ООС: бойовики продовжують обстрілювати українські позиції
03:49 Шабунін зізнався, що був в «ультраправих двіжах»
02:28 На продуктах від Apple тепер можна вигравіювати емодзі
01:18 Президент Польщі відмовився відвідати Всесвітній форум пам'яті Голокосту через Путіна — ЗМІ
00:59 Журналіст пояснив, що не так з обміном колишніх «беркутівців»
00:09 Росіянка Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, виступить на форумі в Києві

03 січня

23:17 Справа Шеремета: адвокати Дугарь поскаржилися у ДБР на фальсифікацію експертиз
22:48 Греція, Ізраїль та Кіпр домовилися побудувати новий газогін до Європи
22:38 У Львові відбудеться музично-поетичний марафон на підтримку фігурантів справи Шеремета
22:06 Родина «слуги народу» Дубінського вирішила продати частину автопарку
21:46 «Шкурне питання»: оприлюднено розмову Труби про СБУшника, запідозреного в держзраді
21:33 Металургійна галузь показала один найгірших результатів в історії України
21:00 Adidas випустить «екологічні» кросівки в колаборації з дизайнером із США
20:31 Справа Шеремета: поліція звинуватила адвоката Антоненка в перешкоджанні слідчому експерименту
20:18 Голова ЦВК не знає, скільки часу потрібно, щоб провести вибори на непідконтрольних територіях

Епіфаній про перенесення Різдва: «народ поки не готовий до календарної реформи»

На думку митрополита Православної Церкви України Епіфанія, перехід на григоріанський календар і перенесення ряду свят можливо, але український народ до цього ще не готовий.

Субота, 4 січня 2020, 15:13

Про це йшлося в його інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами митрополита, наразі український народ не готовий до переходу церкви з юліанського на григоріанський календар та перенесення ряду свят, хоча ПЦУ не проти цієї ідеї. Епіфаній вважає, що “календарній реформі” має передувати просвітницька робота.

“Український народ поки не готовий до календарної реформи. … Ми повинні розуміти одну річ. Ми говоримо про перенесення не тільки Різдва Христового, потрібно перенести всі свята. Тоді Покрову ми не будемо святкувати 14-го, а будемо святкувати 1 жовтня. … Це потрібно міняти всю календарну систему, яка діє зараз у церкві. Церква в цілому не проти, але ми говоримо про те, що це не зараз, потрібно провести велику просвітницьку роботу”, — зазначив він.

Митрополит додав, що ПЦУ має намір провести опитування та дізнатися, яка кількість парафіян підтримує ідею переходу на новий календар.

“Будемо аналізувати, будемо працювати, і в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішене позитивно”, — наголосив він.

Також предстоятель ПЦУ зауважив, що питання  щодо переходу  на новий календар може стати причиною конфліктів всередині церкви.

“Оскільки зараз не всі православні об’єднані, то зараз ми це питання порушуємо, але ми бачимо, що є великий опір. … Ті, хто дійсно є практикуючими християнами, проти перенесення. Як наслідок, якщо ми перенесемо святкування за григоріанським календарем, то побачимо, що храми будуть порожні 25-го, а 7 січня відповідно всі храми будуть сповнені”, — пояснив він.

Теги: календари, митрополит Епіфаній, ПЦУ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!