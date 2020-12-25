Вітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Сердечно вітаю наших братів і сестер у Христі з інших Помісних Православних Церков, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, християн латинського обряду та всіх, хто сьогодні святкує радісну подію для всього людства – Різдво нашого Спасителя! Цього дня разом з вами ми відчуваємо щастя, єднання у любові та добрі, яким є для нас Всемилостивий Господь. Бажаємо, щоби люблячий небесний отець обдарував вас усіма ласками і благословляв усі добрі наміри”, – йдеться в повідомленні.

Епіфаній зазначив, що понад два тисячоліття минуло від Різдва Христового, і цей час супроводжувався різноманітними викликами та випробуваннями. Але попри все, ми бачимо, що прихід Сина Божого у цей світ дає можливість людям змінитися на краще.

“Подія Різдва Христового об’єднує усіх нас у мирі та злагоді одне з одним. У молитві висловлюємо вдячність Богові за його щедроти. Просимо в творця зцілити наші рани та дарувати духовної наснаги. З надією на Господа віримо в краще майбутнє з його допомогою. Щасливого Різдва Христового!” – наголосив предстоятель ПЦУ.