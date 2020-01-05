Про це він розповів в інтерв’ю “Радiо Свобода”.

“В цілому ми поки не вникали в це питання. Ми, звичайно, робили певні заяви про вакцинацію, про актуальні питання, які зараз турбують цілому наше суспільство. І ми підтримуємо ті речі, які є корисними для збереження здоров’я людини. Зараз поки що держава не розробила чіткого бачення, відповідного законопроекту або норм уряду, якими це питання б врегульовувалося. Коли ми будемо бачити, що це питання врегульовувалося вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, підтримуємо чи ні”, – сказав Епіфаній.