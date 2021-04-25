Про це Епіфаній заявив у інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Храми будуть відкриті. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть відбуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, це обласний центр, або це ОТГ, приймають рішення в залежності від того, в якій зоні вони знаходяться. Якщо це “червона” зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються “, – розповів Єпіфаній.

Він закликав усіх вірян дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски.

“Звичайно, є ті, які бойкотують, намагаються не вдягати маски. Але навіть під час звершення богослужінь в нашому кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі ви можете побачити, що 99% тих, які беруть участь у богослужінні, одягнені в маски. Під час богослужіння, коли я бачу, що хтось без маски, то я оголошую, що, будь ласка, зверніть увагу, тому що це дуже важливо. Ми є центральним кафедральним собором. З нас беруть зразок. Якщо ми цього не будемо робити, то, відповідно, не зможемо вимагати від інших”, – пояснив Епіфаній.