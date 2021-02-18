У Департаменті Державного бюро розслідувань (ДБР) з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами 2013-14 років зазначили, що епізод щодо розстрілів 20 лютого 2014 року найкраще розслідуваний.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“20 лютого минулого року було затримано снайпера спецпідрозділу “Омега”, який стріляв у активістів під час Революції Гідності 2014 року. Наразі щодо нього досудове розслідування завершено, він ознайомлюється з матеріалами справи. Він перебуває під особистим зобов’язанням. Майже щодня з’являється до нас і знайомиться зі справою. На даний час все ще тривають балістичні експертизи, і від висновків цих експертиз будемо знати, чи зможемо далі рухатись (у цих справах, – ред), – сказав Артем Яблонський, представник майданівського підрозділу в ДБР.

За його словами, наразі найкраще розслідування йдуть стосовно епізоду щодо подій 20 лютого 2014 року. Висунуто обвинувачення п’яти колишнім “беркутівцям”.

“У нас 21 “беркутівець” перебуває у розшуку, у нас ще й командир роти, по якому ми отримали спеціальне розслідування, перебуває у розшуку. Але цей епізод наразі найкраще розслідуваний. Крім того, ми отримали вже дев’ять дозволів на спеціальне досудове розслідування стосовно високопосадовців, яким інкримінується і організація вбивств 20 лютого 2014 року. Тому по цій справі майже все зроблено”, – зазначив Яблонський.

Нагадаємо, що з 10 січня 2020 року розпочав роботу відділ ДБР із розслідування “справ Майдану”.