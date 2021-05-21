Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча в 2019 році отримувала соцдопомогу.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Савченко прийшла з сумкою Dior Caro Large, ринкова вартість якої складає 4700 доларів.

Цікаво, що згідно з даними декларації нардепки за 2019 рік, Ольга Савченко отримала 9600 грн соціальної допомоги.

Також, вона задекларувала п’ять ювелірних виробів, три сумки, квартиру в Києві та будинок в селі Гора Бориспільского району Київської області.

Крім того, нардепка в 2019 році отримала понад 1,5 млн грн заробітної плати, а на банківських рахунках має 1,47 млн грн. Також Ольга Савченко зберігає готівкові кошти – їх у неї назбиралося 750 тисяч грн, 320 тисяч доларів та 100 тисяч євро.