Авіакомпанія Ryanair більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.

Про це заявив BBC директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі.

Він зазначив, що ера квитків за 10 євро закінчилася. Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро минулого року до 50 євро протягом наступних п’яти років.

Натомість Майкл О’Лірі зауважив, що попри зростання вартості життя люди продовжуватимуть часто літати літаками.

У повідомлення йдеться про те, що зростання вартості палива, що підвищує ціни на авіаквитки, також збільшує рахунки домогосподарств за електроенергію та зменшує наявні доходи людей.

“Попри всі ці обставини, ми очікуємо, що клієнти шукатимуть дешевші варіанти, а не скорочуватимуть рейси”, – наголосив Майкл О’Лірі.

Оскільки авіаквитки стали дешевшими за останні десятиліття, кількість рейсів зросла. Все більше людей літають на короткий термін, щоб відпочити за кордоном додатково до щорічної відпустки. Авіакомпанії, такі як Ryanair, Easyjet, Vueling і Wizz Air, конкурували за надання недорогих послуг.

Нині на комерційні авіарейси припадає близько 2,4% глобальних викидів CO2 і сектор зіштовхується з необхідністю зменшити свій вплив на клімат, включаючи кампанії, спрямовані на те, щоб переконати людей перейти на залізничні та автомобільні перевезення.

Однак Майкл О’Лірі стверджує, що автомобільний транспорт і судноплавство є більшими джерелами викидів CO2 в цілому, і сказав, що акцент на скороченні викидів від авіаперельотів був “недоречним”.

Натомість він додав, що авіакомпанія Ryanair інвестує в більш економічні літаки, але ще більше скорочення використання викопного палива відбудеться після переходу від бензинових і дизельних до електричних транспортних засобів.

Довідка. Ryanair — найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії, з головним офісом у Дубліні. Член Європейської Асоціації дешевих Авіакомпаній (Дешеві авіалінії).