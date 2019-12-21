Чому друге десятиліття 2000-х називають ерою Інстаграм-фейсу, читайте в перекладі #Букв.

Є одна з найдивніших спадщин нашого стрімко плинного цифрового десятиліття: соціальні мережі стали тиражувати серед професійно гарних жінок абсолютно однотипне віртуально-кіборгічне обличчя. У нього молодий вигляд з гладкою шкірою і опуклими високими вилицями; котячі розкосі очі та довгі мультяшні вії; маленький, акуратний ніс і повні вуста. Це обличчя дивиться на вас сором’язливо, але байдуже. Воно чітко біле, але неоднозначно етнічне: начебто композиція-прогноз National Geographic, який ілюструє, як виглядатимуть американці в 2050 році, якщо б кожен з них був прямим нащадком Кім Кардашьян Уест, Беллі Хадід, Емілі Ратажковскі і Кендалл Дженнер (яка, власне, мало чим відрізняється від Ратажковскі).

“Це схоже на сексуальне маленьке тигреня”, – каже Кара, професійна колористка з Нью-Йорка. Знаменитий візажист Колбі Сміт описує новий образ цифрової дівчини так: “Це однозначно Інстаграм-фейс. Як нереальна скульптура. Об’єм на об’ємі. Це обличчя виглядає так, ніби воно зроблене з глини”.

У Instagram, який з’явився на зорі цього десятиріччя, в жовтні 2010 року, є власна естетична мова: ідеальним образом вважається той, який миттєво поширюється на всіх екранах смартфона. Естетика, до якої прагнуть більшість, породжує безліч подібностей. Такі акаунти, як Insta Repeat, чудово ілюструють цю монотонність платформи, публікуючи колажі однакових свтлин , розміщених різними користувачами – людина в жовтому плащі, що стоїть біля водоспаду, або рука, що тримає яскравий осінній листок. Певні ідеї та тренди добре працюють для того, аби їх повторювати. Але не для всього на світі.

Людське тіло – незвичайна тема для Instagram: його можна вдосконалювати і поліпшувати , заручившись мобільними додатками і фоторедакторами для обробки. Піонерами в цьому стали арт-директори глянцевих медіа, які фотошоплять знаменитостей, щоб ті відповідали нереалістичним канонам краси. Тепер така функція доступна кожному в його телефоні. Snapchat, котрий з’явився в 2011 році як соцмережа зникаючих повідомлень, надав фотофільтри, які дають змогу побачити користувачам, як може виглядати їх обличчя, якщо йому скинути пару десятків років, зробити тонше, розгладити шкіру, збільшити очі або вуста. На догоду такій зацікавленності користувача Instagram теж додав безліч схвальних фільтрів для Селфі до свого інтерфейсу (в сторіз). FaceTune, випущений 2013 року і який пообіцяв допомогти “здивувати своїх друзів кожним Селфі”, надав ще більше можливостей для досягнення свого віртуального ідеалу.

У Instagram навіть з’явився ряд спільнот, які навмисно відстежують всі зміни, які селебрітіс вносять до свого цифрового образу за допомогою фоторедакторів. Один з них – Celeb Face, за яким стежить понад мільйон користувачів, публікує інстаграм-світлини найвпливовіших знаменитостей, порівнюючи з їх реальними зображеннями без фотошопу. Досить простежити за Celeb Face лише місяць, щоб зрозуміти, що це самовдосконалення – не просто буденна необхідність – це перетворюється на загальну патологічну хворобу. Фейстюнінг став нездоровим еквівалентом бажання “припудрити ніс” у вбиральні ресторану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WELCOME TO REALITY (@celebface) 28 Авг 2019 в 12:41 PDT

“Я думаю, що 95% найпопулярніших людей в Instagram з легкістю використовують FaceTune, – говорить Сміт. – І я впевнений, що 95% цих людей робили зі своїм обличчям якусь модну косметичну процедуру.Наприклад, ліфтинг брів ботоксом, як зараз модно. Напевно, це зробила з собою Кайлі Дженнер, у якої раніше не було так багато простору навколо повік, як зараз”.

Двадцять років тому пластична хірургія була досить драматичним втручанням: дорогим, інвазивним, постійним і часто ризикованим. Але 2002 року все змінилося, коли Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило ботокс для боротьби зі зморшками; через кілька років з’явилися філери з гіалуроновою кислотою, такі як Juvéderm і Restylane, якими спочатку заповнювали мімічні зморшки, а тепер використовують для зміни форми щелепи, носа і щік. Дія цих процедур триває від шести місяців до року і вартість не така висока, як хірургічна операція. (Середня ціна за шприц з наповнювачем в США становить шістсот вісімдесят три долари) У них суттєва перевага перед операцією: можна зробити ботокс і відразу ж відправитися назад до офісу.

Тож не дивно, що в Instagram з’явився цілий клас знаменитих пластичних хірургів, які публікують уповільнені відеоролики про ін’єкції і світлини “до і після”, викликаючи зацікавлення в сотні тисяч користувачів, що залишають їм “лайки” й перегляди. За даними Американської спільноти пластичних хірургів, в 2018 році американці зробили більш ніж сім мільйонів ін’єкцій ботулотоксину і понад два з половиною мільйони ін’єкцій гіалуронової кислоти. У 2019 американці витратили 16,5 мільярда доларів на косметичні операції; 92% цих процедур зробили жінки. Цікаво, що ін’єкційні косметичні процедури більше не призначені лише для людей, які хочуть кардинальних змін або тих, хто посилено бореться з процесом старіння. Це так само працєє для міленіалів або навіть, в окремих випадках, для представників покоління Z. Причини, через які вони це роблять, можна пошукати у відповіді Кайлі Дженнер, яка народилася в 1997 році. У своєму реаліті-шоу “Життя Кайлі” вона розповіла про бажання збільшити свої вуста після того, як один хлопець вказав на її маленькі , коли їй було п’ятнадцять років.

Ідеали жіночої краси, які можна було досягти через болючі процеси фізичних катувань, завжди супроводжували людство: від крихітних стоп в імперському Китаї до осиних талій в Європі XIX століття. Але сучасні системи безперервної візуальної самопередачі – реаліті-шоу і соціальні мережі – створили нові дисципліни постійного поліпшення своєї зовнішності. Соціальні мережі посилюють схильність розглядати особистість людини як потенційне джерело прибутку – і, власне, штовхаючи молодих жінок так само ставитися до свого тіла. У жовтні Instagram оголосив, що видалить “все ефекти, пов’язані з пластичною хірургією” зі свого арсеналу фільтрів, такі як Plastica і Fix Me, які і кардинально змінюють обличчя. Але фільтри, які дають легкий ефект Інстаграм-фейс, залишаться. Для тих, хто народився з активами – природними, грошовими або обома відразу – може здатися перейматися своїм тілом так, як консультант McKinsey думає про корпорацію: виявляти неефективні сектори і переробляти їх, відкидати все, що не збільшує прибуток, і переорієнтувати бізнес на те, щоб він став прибутковим.

Сміт вперше почав помічати вторгнення Інстаграм-фейсу майже п’ять років тому, “коли наповнення вуст стало повсюдним”.

“Я наносив косметику і помічав, що на вустах взагалі не було зморшок. Кожна помада лягала гладенько. Це полегшило мою роботу, – зауважив він. – Раніше моя робота полягала в тому, щоб люди так виглядали після макіяжу, але тепер вони приходять до мене вже так, немов були у мене, але насправді були ву хірурга або косметолога. Раніше нам доводилося контурувати обличчя, щоб зробити на один вечір високі вилиці, але тепер їх можна отримати без косметики на більш тривалий термін “.

“У расовий аспект Інстаграм-фейс ніби втрутився якийсь алгоритм соцмережі, який об’єднав всі раси в одну, зібравши їх кращі риси і представивши новий ідеал краси, поширившись серед білих жінок, які навчилися надавати своїм образам безрідної екзотики, – говорить Сміт. – Мова йде про надмірно засмаглий тон шкіри, вплив Південної Азії з її бровами та формою очей, вплив афроамериканців з їх пишними вустами, вплив кавказців з дуже вузьким і прямим носом, контури щік, в яких переважають корінні американці і жителі Близького Сходу”. Чи справді цей Інстаграм-фейс дає змогу людям виглядати краще? “Люди стають все гарніше, – переконаний Сміт. – Світ зараз надзвичайно показовий, і люди хочуть удосконалюватися, щоб відповідати його правилами”.

Однак це був оптимістичний погляд на ситуацію. Все ще є відчуття, що технології просто переписують наші тіла відповідно до їх власних інтересів – перебудовують наше обличчя відповідно до того, що збільшує причетність і симпатії в соцмережах. По суті керують нашим тілом. Чи не страшно уявити, що це стало конвеєром для всіх і одного зокрема? “Ну так, це явно жахливо”, – говорить Сміт.

Беверлі Хіллз, район пластичної хірургії Лос-Анджелеса. У випаленому сонцем трикутнику між пальмами та універмагами Уїлшир і пальмами та бутіковими кав’ярнями Санта-Моніки розташовані кабінети відомих лікарів. Тут можна призначити консультацію з одним з найвідоміших пластичних хірургів-знаменитостей, чиї відео до / після в Instagram набирають до півмільйона переглядів.

Щоб написати цю статтю, цікаво було дізнатися про фактичний досвід майбутнього тисячолітнього пацієнта. Для цього довелося завантажити Snapchat і випробувати фільтри, які неймовірно поліпшили моє обличчя: вони дали сяючу шкіру, очі і вії, як у Бембі, і овал у формі серця. На власному досвіді довелося переконатися, що поклавши багато косметики, я по суті намагаюся створити версію цієї особи. Тож нескладно було зрозуміти, чому тисячолітні жінки, які народилися на невеликій відстані від Інстаграм-фейсу, хотіли наблизитися до нього ще більше. У світі, де жіночій красі й молодості приділяється стільки багато уваги, як нічому більше – і де тиск фемінізму вчить жінок тому, що самооб’єктивація – це прогресивно, тому що це вигідно і вписується в сучасну модель капіталізму: косметична робота на перший погляд може здатися одним з небагатьох гарантованих проєктів з високою прибутковістю, які може організувати жінка.

Офіс пластичного хірурга, до якого я попрямувала, виглядав чудово і мирно – це справжня оаза селебрітіс. Рецепшионістка, наспівуючи “Я хочу знати, що таке любов”, передала мені анкети, в яких, крім іншого, були запитання про чинники стресу і психічне здоров’я. Я підписала угоду, а медсестра сфотографувала моє обличчя з п’яти різних кутів. Потім до кімнати зайшов медичний консультант з пишною копицею волосся і теплою дбайливою аурою. Намагаючись не обманювати, злегка стурбована тим, що мені це не потрібно, я сказала їй, що ніколи не колола гіалуронку або ботокс, але мені цікаво виглядати краще, тож я б хотіла б знати, що порадять експерти. Консультант була привітною і сказала мені, що поки що мені потрібно занадто багато. Через деякий час, за її припущенням, я, можливо, захочу звернути увагу на своє підборіддя, коли постарію, і також на свої щоки.

Потім прийшов знаменитий доктор, і я йому розповіла про свої бажання те ж саме, бажаючи дізнатися його експертну думку. Ще я показала йому одну з моїх відфільтрованихсвітлин в Snapchat. Він глянув на неї, кивнув і сказав: “Дозвольте мені показати вам, що ми можемо зробити”. Він сфотографував моє обличчя на свій телефон і спроектував його на екран телевізора на стіні. “Мені подобається використовувати FaceTune”, – сказав він, щось натискаючи і водячи бігунком то вліво, то вправо.

Протягом декількох секунд моє обличчя набуло форми, відповідної до світлини Snapchat. Він сфотографував мене у профіль, і знову відфейстюнив підборіддя. У мене було обличчя у формі серця і вилиці, які виступали. Все це було досяжно, сказав він, за допомогою наповнювача в підборіддя, щоки і, можливо, ультразвукової процедури, яка розтопила б жир у нижній третині моїх щік, або ми могли б використовувати ботокс, щоб паралізувати і скоротити жувальні м’язи.

Я запитала лікаря, що він каже людям, які приходять до нього з бажанням виглядати як його найвідоміші пацієнти. “Люди приходять зі світлинами моїх найвідоміших клієнтів постійно, – відповів він. – Я кажу : я не можу перетворити вас у них. Я не можу, якщо ви азіат, дати вам кавказьке обличчя, або навіть я міг би, але це було б неправильно – і це виглядало б неправдоподібно. Але якщо вони покажуть мені певну межу, яку вони хочуть, я можу працювати з цим. Я можу сказати: “Якщо вам потрібна така гостра щелепа, ми можемо це зробити”. Але крім усього іншого, ці риси підходять не всім і не завжди. Вам, якби ви прийшли з бажанням зробити гострі кути нижньої щелепи, я б відмовив: тому що це додало б вашому обличчю чоловічих рис”.

“Схоже, все більше людей мого віку приходять на таку процедуру?” – питаю.

“Я думаю, що десять років тому це вважалося протиоцеребральноою терапією, – говорить лікар. – Але тепер це дає можливість зробити вам те, що дасть перевагу. Ось чому приходять молоді люди. Вони приходять, щоб поліпшити щось у зовнішності, а не щось виправити”.

“І це виглядає дуже витончено”.

“Навіть з моїми найвідомішими клієнтами це дуже витончено, – говорить доктор. – Якщо ви подивитеся на фото , зроблені з інтервалом у п’ять років, ви зможете побачити різницю. Але день у день це зробити неможливо “.

Відчувалося, що мене слухали дуже уважно. Я щиро подякувала лікаря, а потім увійшов медичний помічник, щоб показати мені рекомендації й ціни: ін’єкційні препарати в мої щоки (від 5500 до 6900 доларів), ін’єкційні препарати в підборіддя (та ж ціна), ультразвуковий “ліпофріз”, щоб виправити асиметрію на підборідді (від: 8 900 до 18 900 долл. США) або ботокс (2 500 долл. США). Я вийшла з клініки на сонце Беверлі-Хіллз, трохи сміючись, уявляючи, як це – мати під рукою зайві тридцять тисяч доларів. Я відправила своїм друзям світлини моєї відфейстюненої щелепи, а потім торкнулася моєї справжньої щелепи, сукупності тіла й кісток.

Пластичний хірург Джейсон Даймонд був постійною зіркою реаліті-шоу “Доктор 90210” і обслуговує ряд відомих клієнтів, в тому числі 29-річну зірку “Правил Вандерпумпа” Лалу Кент, яка розмістила в Instagram фото, зроблені в офісі Diamond, і розповіла журналу People: “У кожній частині свого обличчя я робила якусь ін’єкцію”. Інший клієнт – Кім Кардашьян Уест, яку Колбі Сміт назвав “нульовим пацієнтом” для Інстаграм-фейс. (“В кінцевому рахунку, мета завжди полягає в тому, щоб виглядати як Кім”, – стверджує він.) Кардашьян Уест, яка надихнула своїх двійників на безліч косметичних змін, наполягає на тому, що у неї не було серйозних пластичних операцій; за її словами, це всього лише ботокс, наповнювачі та макіяж. Але вона також не намагалася приховати, як змінилася її зовнішність. У 2015 році вона випустила книгу Selfies, яка починається з самого першого розмитого селфі, де вона красива так само, як будь-яка гарна людина, і закінчується її вдосконаленим комп’ютерним селф-зображенням.

Як і у випадку з доктором, якого я бачила напередодні, доктор Даймонд з блакитними очима і в окулярах в квадратній оправі, не виглядав як бульварна карикатура на пластичного хірурга. Він був молодим, і це було трохи сюрреалістично.

Коли в 2004 році у нього була можливість прийти на “Доктор 90210”, він вирішив йти на шоу, всупереч порадам своєї дружини і медсестер: “Я знав, що зможу показати результати, яких світ ніколи не бачив”. У 2016 році відомий клієнт переконав його створити обліковий запис Instagram. Тепер у доктора трохи менше чверті мільйона передплатників. Його Instagram дає змогу пацієнтам бачити в ньому батька двох дітей і одного, а не тільки лікаря.

У Даймонда вже давно є веб-сайт, але в минулому його знамениті пацієнти ніколи не залишали там відгуки. “Так ми ніколи і не просили, чесно кажучи, – каже він. – Але зараз все дивно змінилося. Напевно, тридцять відсотків знаменитостей, які до мене приходять, можуть просто запропонувати розповісти про нас в соцмережах. Раптово стало відомо, що всі ці люди приїжджають до нас. З якоїсь причини саме Instagram зробив це більш прийнятним і нормальним. Косметична робота стала більше схожою на фітнес, пояснює доктор Даймонд. “Я думаю, що все більше уваги приділяється тому, щоб піклуватися про своє обличчя і тіло як про частину загального добробуту. Тепер це ніби саме собою зрозуміле: всі згодні виглядати покращеною версією себе”.

Що думає доктор про Інстаграм-фейс, збірний образ Белла Хадід, Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер, який поширюється у мережі? Даймонд каже, що він практикувався по всьому світу, і скрізь існують свої регіональні переваги, і що жоден шаблон не може підходити для всіх. “Але є якась закономірність, – говорить лікар. – Симетрія, пропорція, гармонія. Ми завжди намагаємося створити баланс геометрії в обличчі. І коли ви подивіитеся на Кім, Меган Фокс, Люсі Лью, Холлі Беррі, ви виявите загальні елементи: вилиці з високими обрисами, сильно виступаюче підборіддя, плоска платформа під підборіддям, яка утворює кут в дев’яносто градусів”.

“Що ви думаєте про той факт, що тепер у людей набагато більше можливостей дивитися на обличчя знаменитостей і думати, що вони теж можуть виглядати так?” – питаю у доктора.

“Ми могли б витратити на обговорення цього питання два цілих дні. Я б сказав, що тридцять відсотків людей приносять фото Кім або когось іншого – це зрозуміло, що багато хто хоче брати з них приклад. Але це одна з найбільших проблем, з якими я стикаюся, – навчити людину тому, чи розумно намагатися бути на когось схожим. Двадцять років практики і тисячі процедур дають мені змогу дати кожному відповідь – коли я можу це зробити і коли ніє або коли ми можемо, але не повинні з ряду причин”. Я розповідаю Даймонду про свій страх: що якщо я спробую ін’єкційні препарати, то ніколи не зупинюся. “Це правда, що переважна більшість наших пацієнтів дуже люблять отримані раніше результати, тому вони і повертаються”, – каже він.

Далі ми говоримо про слову “пристрасть”. Пояснюю, що я фарбую волосся і накладаю макіяж вже дуже довгий час, і я знаю, що буду продовжувати фарбувати волосся і витрачати гроші на макіяж, не вважаю це залежністю – це мій вибір. Чи відчувають пацієнти Даймонда схожими на себе після виконання процедур?

“Я можу відповісти на це частково тому, що я теж цим займаюся, – каже лікар, вказуючи на обличчя. – Коли ви робите дійсно гарну стрижку, ви відчуваєте себе потім кращою версією? Тут працює так само”.

Я вирушила до іншого пластичного хірурга в Беверлі-Хіллз, у якого було більше ніж триста тисяч передплатників в Instagram. Я сказала лікарю, що я журналістка і мені потрібна консультація. Він вивчив моє обличчя під кількома кутами, промацав мою щелепу і запропонував саме те, що рекомендував перший доктор. Цього разу ціни були нижче: цього разу я могла собі це дозволити, якби захотіла.

Коли я спускалася ліфто, вийшовши з кабінету лікаря, то зіткнулася з трьома дуже гарними жінками, яким, здавалося, було вже за двадцять. Після повернення у свій готель я почувалася сумною, пригніченою і соромливою. Я думала, що досліджую цю тему на логічній відстані: я могла б жити з точки зору ідеального тисячолітнього клієнта, людини, яка хотіла б поліпшити, а не виправити себе, яка була б амбітною й прагматичною. Але у мене залишилося дуже специфічне відчуття, якась бездонна потреба, з якою я зіткнулася в ранньому підлітковому віці і яку я не відчувала довгий час.

Я накладала макіяж в шістнадцять років на співбесіду в коледжі; Я накладала макіяж на своїх гімнастичних змаганнях, коли мені було десять років. На фото з балетних концертів, коли мені було шість або сім років, я накладала туш, рум’яна і помаду, і я була така щаслива. Як змінила мене і всіх нас ера, в якій звичайні люди щодня оцінюються кількісними метриками, визначаючи наші особистості і фізичні “я”? І де межа між цифровим і фізичним поліпшенням?