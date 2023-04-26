25 квітня 2023 року за сприяння посольства Польщі в Німеччині та посольства України в Німеччині відбувся показ фільму "Erase the Nation" польського режисера Томаша Ґживачевського про руйнування російськими військами культурної спадщини України.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У стрічці автор розповідає про подорож Україною, від сходу до заходу. Режисер поспілкувався з місцевими істориками, робітниками бібліотек і церков. На кадрах зображені зруйновані українські релігійні будівлі, музеї та бібліотеки.

Своєю чергою, герої стрічки розповідають не тільки про самі факти руйнування, а і про особисті тяжкі втрати. Дана картина показує, як попри втрати і війну, українці рятують та зберігають культурну спадщину для майбутніх поколінь.

Після показу фільму у Польському інституті в Берліні відбулася дискусія на тему “Культурна спадщина та збройні конфлікти – сувора реальність”, у якій взяла участь заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

Вона зазначила, що цифри руйнувань, завданих росіянами культурній спадщині України щодня зростають. За її даними, через повномасштабну російську агресію в Україні вже постраждали понад 1400 об’єктів культурної інфраструктури, зафіксовано руйнування та пошкодження сотень пам‘яток культурної спадщини.

“Масштаби руйнувань такі, що надання міжнародної допомоги – людям та інституціям – є і буде необхідним ще протягом тривалого часу. Однією з першочергових задач є підтримка фахівців, які залишилися в Україні, насамперед у найбільш постраждалих регіонах. Адже без людей неможливі жодні процеси – ні евакуація колекцій, ні консервація пошкоджених об‘єктів, ні діяльність інституцій, які потрібні суспільству навіть у час війни. Користуючись нагодою, я хочу вкотре подякувати польським урядовим організаціям та професійним спільнотам за безпрецедентну підтримку з першого дня широкомасштабного вторгнення”, – підсумувала Катерина Чуєва.

Крім того, під час панельної дискусії також виступив директор Інституту Пілецького в Берліні Матеуш Фальковські, який розповів про роботу заснованого Центру Рафаеля Лемківа. Даний центр ставить завдання документувати/зібрати і зберегти докази військових злочинів проти українців, вчинених російськими військами на території України. Сюди входять збір і запис свідчень свідків.