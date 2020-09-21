Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав до суду на керівництво грецького видання Dimokratia, яке опублікувало статтю з образами на його адресу.

Про це повідомляє турецьке агентство Анадолу.

Один з адвокатів Ердогана Гусейн Айдин повідомив, що позов проти видання подано за статтею КК Туреччини про “публічну образу президента”.

“Дії грецького видання – показник моральної деградації ЗМІ. Той факт, що грецька громадськість не відреагувала на скандальну публікацію говорить про те, що деградація не обмежується рамками журналістики”, – сказав Айдин.

Відзначається, що у позові привертається увага до вердиктів Європейського суду з прав людини в сфері захисту свободи слова та статті 10-ї Європейської конвенції з прав людини ( “Свобода вираження поглядів”). У Ердогана підкреслили, що дії Dimokratia не можуть сприйматися як прояв свободи слова.