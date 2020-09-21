Про це повідомляє турецьке агентство Анадолу.
Один з адвокатів Ердогана Гусейн Айдин повідомив, що позов проти видання подано за статтею КК Туреччини про “публічну образу президента”.
“Дії грецького видання – показник моральної деградації ЗМІ. Той факт, що грецька громадськість не відреагувала на скандальну публікацію говорить про те, що деградація не обмежується рамками журналістики”, – сказав Айдин.
Відзначається, що у позові привертається увага до вердиктів Європейського суду з прав людини в сфері захисту свободи слова та статті 10-ї Європейської конвенції з прав людини ( “Свобода вираження поглядів”). У Ердогана підкреслили, що дії Dimokratia не можуть сприйматися як прояв свободи слова.
- Раніше повідомлялося, що Туреччина викликала посла Греції через образливий заголовок у грецькій газеті про президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.