Ердоган вважає, що Єрусалим є турецьким містом

Про це повідомляє Times of Israel.

“У цьому місті, яке нам довелося залишити в сльозах під час Першої світової війни, до цих пір можна зустріти сліди османського опору. Отже, Єрусалим – це наше місто, місто від нас. Наша перша кибла [напрямок молитви в ісламі] аль-Акса і Купол Скелі в Єрусалимі – символічні мечеті нашої віри. Крім того, в цьому місті знаходяться святі місця християнства та іудаїзму”, – сказав Ердоган.

Він також заявив, що палестинців в Єрусалимі окупував Ізраїль, який порушує їх права.

“Ще одна криза, за якою уважно стежать наша країна і наша нація, – це утиск Ізраїлем палестинців і байдужа практика, яка ігнорує недоторканність приватного життя Єрусалиму. Питання Єрусалиму для нас – не звичайна геополітична проблема. Перш за все, нинішній зовнішній вигляд Старого міста, який є серцем Єрусалиму, був побудований Сулейманом Величним, з його стінами, базаром і безліччю будівель. Наші предки століттями виявляли повагу, високо цінуючи це місто”, – зазначив президент Туреччини.