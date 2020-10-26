Про це повідомляє Daily Sabah.
“У західних країнах стає все важче бути мусульманином і вести ісламський спосіб життя”, – сказав президент Туреччини.
Зазначивши, що Туреччина розглядає ісламофобію як питання національної безпеки і діє відповідно, Ердоган закликав Європейський Союз вжити заходів проти цього “злочину на ґрунті ненависті”.
“Я вважаю, що інститути ЄС несуть велику відповідальність у боротьбі з ісламофобією. Європейська рада більше не може ігнорувати ісламофобію”, – сказав він.
“Європейські політики повинні закликати Макрона, який веде антимусульманську ненависть на континенті, припинити свою політику”, – продовжив він.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що президенту Франції Еммануелю Макрону потрібно перевірити своє психічне здоров’я. Ці слова прозвучали у відповідь на недавні заяви Макрона на захист світської держави і обіцянки боротися з радикальним ісламом. Франція, відреагувавши на слова Ердогана, вирішила відкликати свого посла в Туреччині.