Джерело: Anadolu Ajansı.

У Литві відбудеться липневий саміт лідерів НАТО. За кілька тижнів до нього Ердоган нагадав, що Анкара висувала певні вимоги, аби схвалити вступ Швеції до Альянсу.

“Очікування Швеції не означають, що ми будемо відповідати цим очікуванням. Для того, щоб ми відповідали цим очікуванням, перш за все, Швеція повинна виконати свій обов’язок”, — заявив Ердоган.

Турецький лідер нагадав, що нещодавно у Стамбулі він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Ердоган планує приїхати на саміт у Вільнюсі, якщо не буде надзвичайної ситуації.

Коли Ердоган і Столтенберг зустрілися — на вулицях Швеції знову відбулись демонстрації.

“Наш президент зараз зустрічається зі Столтенбергом, але терористи знову проводять демонстрації у Швеції… Зараз ми не можемо підійти до цієї роботи позитивно на фоні даної картині. Крім того, це не конституційне питання, це не питання закону. Що це? Офіцери правоохоронних органів. Що вони роблять? Робота офіцерів правоохоронних органів – зупинити їх (демонстрантів – ред.)”, — сказав речник президента Ібрагім Калін.

14 червня має відбутися зустріч між делегаціями Швеції, Фінляндії та НАТО. Турецька сторона заявила, що до припинення демонстрацій рішення Ердогана стосовно доєднання Швеції до НАТО не зміниться.