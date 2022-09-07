Про це повідомляє Anadolu.

Він зробив таку заяву під час зустрічі з сербським колегою Олександром Вучичем у Белграді. Турецький президент заявив, що їхня країна дотримується збалансованої політики щодо України і Росії.

“Разом з тим, я не підтримую провокаційний курс заходу. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси говорять про те, що війна не скоро закінчиться”, — заявив Ердоган.

Ердоган зазначив, що Росію варто сприймати всерйоз, а хто цього не робить — помиляється.