Про це повідомляє Anadolu.
Він зробив таку заяву під час зустрічі з сербським колегою Олександром Вучичем у Белграді. Турецький президент заявив, що їхня країна дотримується збалансованої політики щодо України і Росії.
“Разом з тим, я не підтримую провокаційний курс заходу. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси говорять про те, що війна не скоро закінчиться”, — заявив Ердоган.
Ердоган зазначив, що Росію варто сприймати всерйоз, а хто цього не робить — помиляється.
Також він розкритикував надану підтримку Україні. Він назвав поставлене Києву озброєння “металобрухтом”.
“Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу. Оскільки в наявності дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході залежаної зброї і металобрухту, яку відправляють в Україну”, — підсумував турецький президент.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Європу в енергетичній кризі. Він поклав відповідальність на ЄС через санкції стосовно Росії.