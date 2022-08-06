Про це повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана у коментарі журналістам, вони з Путіним погодили оплату в рублях та подіваються, що це принесе фінансову вигоду обом країнам.

Раніше віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що це “новий етап, який відкриває нові можливості, зокрема для розвитку наших грошово-фінансових відносин” між країнами. На першому етапі частина постачання має оплачуватися у російських рублях.

Тоді російський лідер наголосив, що “європейські партнери повинні бути вдячні Туреччині за те, що вона забезпечує безперебійний транзит нашого газу на європейський ринок.