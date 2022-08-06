Про це повідомляє Anadolu.
За словами Ердогана у коментарі журналістам, вони з Путіним погодили оплату в рублях та подіваються, що це принесе фінансову вигоду обом країнам.
Раніше віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що це “новий етап, який відкриває нові можливості, зокрема для розвитку наших грошово-фінансових відносин” між країнами. На першому етапі частина постачання має оплачуватися у російських рублях.
Тоді російський лідер наголосив, що “європейські партнери повинні бути вдячні Туреччині за те, що вона забезпечує безперебійний транзит нашого газу на європейський ринок.
- Зауважимо, що європейські країни на шляху до досягнення цільового показника заповнення газосховищ до початку цієї зими, водночас вартість поповнення запасів становитиме понад 50 мільярдів євро, що в 10 разів більша, ніж середній історичний показник заповнення резервуарів на зиму.
- Нагадаємо, російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
- 30 липня російський газовий монополіст “Газпром” повідомив про припинення транзиту блакитного палива до Латвії. Водночас напередодні стало відомо, що один з латвійських операторів газопостачання відновив імпорт газу з РФ.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччині потрібно бути готовою до нестабільного газопостачання з РФ. За його словами, Берлін очікує, що постачання газу з РФ “більше не виконуватиметься” так, як прописано у контракті.