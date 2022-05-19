Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив союзникам, що Туреччина не підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Про повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Зазначається, що в середу, 18 травня, турецький лідер дав інтерв’ю, у якому заявив, що сказав союзникам про те, що Анкара не відхилиться від свого курсу та скаже “ні” вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

“Ми продовжимо нашу політику рішуче. Ми сказали союзникам, що скажемо “ні” членству Фінляндії та Швеції в НАТО”, — наголосив президент Туреччини.

Зокрема, Ердоган звинуватив ці держави в укритті, фінансуванні й озброєнні терористів. Йдеться про Робітничу партію Курдистану та курдські формування в Сирії. Ці організації Анкара вважає терористичними.

«НАТО — це альянс безпеки, і ми не можемо прийняти до нього терористів», — наголосив турецький лідер.