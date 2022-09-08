Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився російським лідером Володимиром Путіним та заявив, що постачання українського зерна здійснюються до розвинених, а не до бідних країн.

Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на слова Ердогана на пресконференції в Хорватії.

За його словами, на жаль, зерно, що надходить у зернових вантажах, йде до багатих країн, а не до бідних: “Поки санкції проти Росії тривають, Путіна непокоїть той факт, що постачання зерна відбуваються до країн, які вводять ці санкції”, — сказав турецький президент.

Ердоган заявив, що він планує обговорити цю тему з Путіним у Самарканді. “Ми сподіваємося, що ми почнемо постачання з Росії”, — зазначив турецький лідер.

ДОВІДКА. Під час виступу на Східному економічному форумі 7 вересня Путін заявив, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу “найбільш потребуючим країнам”: “80 суден – у найбідніші країни тільки два кораблі пішли. Усі решта – в європейські країни. Ну що це таке?” – спитав Путін.

“Може, варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом. Я обов’язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом”, — сказав Путін.