Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на слова Ердогана на пресконференції в Хорватії.
За його словами, на жаль, зерно, що надходить у зернових вантажах, йде до багатих країн, а не до бідних: “Поки санкції проти Росії тривають, Путіна непокоїть той факт, що постачання зерна відбуваються до країн, які вводять ці санкції”, — сказав турецький президент.
Ердоган заявив, що він планує обговорити цю тему з Путіним у Самарканді. “Ми сподіваємося, що ми почнемо постачання з Росії”, — зазначив турецький лідер.
ДОВІДКА. Під час виступу на Східному економічному форумі 7 вересня Путін заявив, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу “найбільш потребуючим країнам”: “80 суден – у найбідніші країни тільки два кораблі пішли. Усі решта – в європейські країни. Ну що це таке?” – спитав Путін.
“Може, варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом. Я обов’язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом”, — сказав Путін.
- Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення президента Росії Володимира Путіна стосовно експорту українського зерна. Він назвав його заяву про те, що більшість зерна експортують до Європи, брехнею та расистським розподілом світу.
- 22 липня, у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.
- Станом на 1 вересня завдяки “зерновому коридору” Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн зерна.