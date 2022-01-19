Про це заявив спікер президента Туреччини Ібрагім Калин, пише турецька газета Daily Sabah.
Калин наголосив, що президент Ердоган розмовляв і з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним.
“Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Росією та Україною. Президент запросив їх приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях та розбіжностях”, – зауважив спікер.
Він також додав, що Туреччина як дружня країна до обох держав робить усе можливе, аби уникнути військових дій.
Окрім цього, Ібрагім Калин нагадав, що за декілька тижнів Ердоган має відвідати Україну, аби провести перемовини із Володимиром Зеленським.
Член НАТО Туреччина має добрі стосунки з Москвою, хоча виступає проти російської політики в Сирії та Лівії. Держава налагодила енергетичне та оборонне співробітництво з РФ, одночасно протистоявши анексії Росією Кримського півострова в Україні у 2014 році.
- Нагадаємо, у Туреччині заявляли про бажання та готовність сприяти врегулюванню конфлікту в Україні з метою захисту її територіальної цілісності.
- Окрім цього, Ердоган заявляв, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- Раніше повідомлялось, що Реджеп Тайїп Ердоган певен, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну — один з найменш імовірних сценаріїв розвитку подій. Він закликає продовжувати діалог з президентом Росії. На думку Ердогана, Україна — сильна держава, і Росія перед тим, як піти на такий крок, має задуматися про наслідки.
- Відомо також, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію проявити гнучкість, оскільки саме дії Кремля викликали загрозу війни у Європі.
- Своєю чергою, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що США та НАТО не мають давати обіцянок Росії щодо подальшого нерозширення Альянсу. Подібну умову може запропонувати лише політик, котрий не хоче миру. При цьому він закликав скасувати “фактичне вето Володимира Путіна” на євроатлантичні прагнення України та Грузії.