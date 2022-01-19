Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий допомогти Україні та Російській Федерації в деескалації конфлікту на кордоні. Для цього він запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну приїхати на перемовини до Туреччини.

Про це заявив спікер президента Туреччини Ібрагім Калин, пише турецька газета Daily Sabah.

Калин наголосив, що президент Ердоган розмовляв і з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним.

“Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Росією та Україною. Президент запросив їх приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях та розбіжностях”, – зауважив спікер.

Він також додав, що Туреччина як дружня країна до обох держав робить усе можливе, аби уникнути військових дій.

Окрім цього, Ібрагім Калин нагадав, що за декілька тижнів Ердоган має відвідати Україну, аби провести перемовини із Володимиром Зеленським.

Член НАТО Туреччина має добрі стосунки з Москвою, хоча виступає проти російської політики в Сирії та Лівії. Держава налагодила енергетичне та оборонне співробітництво з РФ, одночасно протистоявши анексії Росією Кримського півострова в Україні у 2014 році.