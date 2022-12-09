Про це повідомляє Anadolu.
Турецький лідер наголосив, що цієї неділі, 11 грудня, зателефонує Путіну аби обговорити зерновий коридор.
Він також додав, що планує розмову з українським президентом Зеленським, однак коли вона відбудеться не уточнив.
Він нагадав, що провів вже чимало разів з президентами України та Росії, наголосивши, що всі дії Анкари спрямовані на досягнення мру у Чорноморському регіоні.
“Попри те, що стамбульський процес діалогу між Росією та Україною було перервано, цей майданчик все ще залишається найкращим для довгострокового миру”, – заявив Ердоган нагадавши, що завдяки зусиллям Анкари вдалось досягти масштабного обміну полоненими між Україною та РФ.
Ердоган також зауважив, що пандемія коронавіруса та російсько-українська війна призвели до підвищення напруги на світовій арені. Він наголосив, що 60%всіх кризових подій відбуваються у країнах, наближених до Туреччини.
“Дипломатичні зусилля Туреччини щодо України ґрунтуються на думці, що ц війни не може бути переможців, а у миру – програвших”, – сказав він.
Президент Туреччини також зауважив, що російсько-українська війна супроводжується серйозними політичними, економічними та гуманітарними збитками для всього світу.
Ердоган укотре наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України.
“Разом з цим ми виступили проти розпалювання суперечливостей в регіоні шляхом “немислимої політики” на адресу РФ”, – сказав він.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що необхідно продовжити угоду про експорт зерна через Чорне море, проте без встановлення часових обмежень для її дії.