Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові телефонні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Ердогана, вони стосуватимуться зернового коридору.

Про це повідомляє Anadolu.

Турецький лідер наголосив, що цієї неділі, 11 грудня, зателефонує Путіну аби обговорити зерновий коридор.

Він також додав, що планує розмову з українським президентом Зеленським, однак коли вона відбудеться не уточнив.

Він нагадав, що провів вже чимало разів з президентами України та Росії, наголосивши, що всі дії Анкари спрямовані на досягнення мру у Чорноморському регіоні.

“Попри те, що стамбульський процес діалогу між Росією та Україною було перервано, цей майданчик все ще залишається найкращим для довгострокового миру”, – заявив Ердоган нагадавши, що завдяки зусиллям Анкари вдалось досягти масштабного обміну полоненими між Україною та РФ.

Ердоган також зауважив, що пандемія коронавіруса та російсько-українська війна призвели до підвищення напруги на світовій арені. Він наголосив, що 60%всіх кризових подій відбуваються у країнах, наближених до Туреччини.

“Дипломатичні зусилля Туреччини щодо України ґрунтуються на думці, що ц війни не може бути переможців, а у миру – програвших”, – сказав він.

Президент Туреччини також зауважив, що російсько-українська війна супроводжується серйозними політичними, економічними та гуманітарними збитками для всього світу.

Ердоган укотре наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України.

“Разом з цим ми виступили проти розпалювання суперечливостей в регіоні шляхом “немислимої політики” на адресу РФ”, – сказав він.