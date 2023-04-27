Ердоган провів розмову з Путіним: запропонував робочу групу для «нових ініціатив»

Про це інформує Anadolu.
В Управлінні зв’язків Адміністрації президент Туреччини повідомили, що глави держав обговорили двосторонні відносини та регіональні процеси. Розмова відбулася напередодні відкриття першої у Туреччині АЕС “Аккую”.
Під час розмови обговорювалися російсько-українська війна та “зернова угода”. Ердоган заявив, що нові ініціативи можуть бути реалізовані через запропоновану робочу групу.
Також, було обговорено ситуацію в Сирії.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 25 березня закликав очільника Кремля негайно припинити війну на території України.
Ввечері 26 квітня турецьке видання AVAZTÜRK повідомило, що у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана стався інфаркт. Водночас вже через декілька годин Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини спростував цю інформацію.
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим, після чого закликав Україну та Росію “сісти за стіл переговорів”, щоб якомога швидше зупинити війну.
- 26 квітня “чорноморський зерновий коридор” знову було зупинено російською стороною.
- Через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.
- Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів “зернову ініціативу”, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.