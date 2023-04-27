Ердоган провів розмову з Путіним: запропонував робочу групу для «нових ініціатив»

російсько-українська війна
20:28 Польські фермери припинили протест у Щецині проти імпорту українського зерна, що тривав понад місяць
20:15 У Чорному та Середземному морях перебувають чотири ворожі ракетоносії – ВМС ЗСУ
19:59 Сьогодні на Прикарпатті зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала
19:31 Секретні дані Пентагону: Росії вистачить фінансів ще на один рік війни – WP
19:10 Польща спрощує експорт дронів до України
19:03 NASA представило команду, яка візьме участь у випробовуванні з імітації життя на Марсі
18:47 Україна отримала від Італії майже 143 тонни енергообладнання
18:40 СБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка надавала ФСБ РФ дані про захисників Маріуполя
18:11 Радником гауляйтера Запорізької області «призначили» ексміністра освіти Табачника
18:08 Заклик лідера кенійського культу до голодування напередодні «кінця світу» спричинив майже 90 смертей
18:00 Залужний провів розмову з генералом Міллі: обговорили ситуацію на полі бою
17:53 У Росії відхилили запит дипломатів США на відвідування заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича
17:48 Україна готується до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації – міністр транспорту Франції
17:18 Москва планує «приховано» завербувати на війну проти України ще 400 тисяч росіян – The Washington Post
17:03 Двох командирів ВПС США з підрозділу Тейшейри відсторонили через витік даних американської розвідки
17:03 Дуда закликав Монголію приєднатися до притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні
16:58 В Україні запустили чатбот «Буду мамою», який надасть покроковий алгоритм щодо безоплатного супроводу вагітності
16:33 «Зернова ініціатива»: Росія знову заблокувала роботу коридору
16:29 «Антитіла» надали фонограму для особистого привітання»: Тарас Тополя прокоментував скандал навколо відеоміксу держсекретарки МОЗ на трек «Фортеця Бахмут»
16:01 USAID виділить $1,5 мільйона на підтримку жінок у бізнесі
15:58 В Ірпені створюють мурал «Артемсіль», присвячений Бахмуту та Соледару
15:31 Президент Чехії висловив сумніви щодо зацікавленості Китаю у швидкому закінченні війни в Україні
15:26 Астрономи вперше на знімку виявили тінь чорної діри з потужним струменем матеріалу, який виходить із неї
14:59 Президент ПАР опинився у скрутному становищі через ймовірний візит Путіна на саміт БРІКС – FT
14:47 Президентка Молдови звинуватила РФ у спробах дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів у Гагаузії
14:43 СБУ викрила ще вісім нових каналів втечі чоловіків призовного віку за кордон
14:40 Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області
14:18 Шмигаль закликав Папу Римського допомогти повернути українських дітей, незаконно вивезених до Росії
14:17 Перуанський письменник Маріо Варгас Льйоса погодився стати амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру»
14:08 У НАТО навчили та спорядили вже понад 9 українських бригад — генсек Столтенберг

Ердоган провів розмову з Путіним: запропонував робочу групу для «нових ініціатив»

27 квітня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема мовилося про війну РФ проти України.

Четвер, 27 квітня 2023, 20:19
Підтримати

Про це інформує Anadolu.

В Управлінні зв’язків Адміністрації президент Туреччини повідомили, що глави держав обговорили двосторонні відносини та регіональні процеси. Розмова відбулася напередодні відкриття першої у Туреччині АЕС “Аккую”.

Під час розмови обговорювалися російсько-українська війна та “зернова угода”. Ердоган заявив, що нові ініціативи можуть бути реалізовані через запропоновану робочу групу.

Також, було обговорено ситуацію в Сирії.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 25 березня закликав очільника Кремля негайно припинити війну на території України.

Ввечері 26 квітня турецьке видання AVAZTÜRK повідомило, що у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана стався інфаркт. Водночас вже через декілька годин Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини спростував цю інформацію.

Теги: Ердоган, нові ініціативи, президент Туреччини, Путін, розмова

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook