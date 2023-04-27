Ердоган провів розмову з Путіним: запропонував робочу групу для «нових ініціатив»

27 квітня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема мовилося про війну РФ проти України.

Про це інформує Anadolu.

В Управлінні зв’язків Адміністрації президент Туреччини повідомили, що глави держав обговорили двосторонні відносини та регіональні процеси. Розмова відбулася напередодні відкриття першої у Туреччині АЕС “Аккую”.

Під час розмови обговорювалися російсько-українська війна та “зернова угода”. Ердоган заявив, що нові ініціативи можуть бути реалізовані через запропоновану робочу групу.

Також, було обговорено ситуацію в Сирії.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 25 березня закликав очільника Кремля негайно припинити війну на території України.

Ввечері 26 квітня турецьке видання AVAZTÜRK повідомило, що у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана стався інфаркт. Водночас вже через декілька годин Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини спростував цю інформацію.