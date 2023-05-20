Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незадовго до другого тру президентських виборів розповів про "особливі" стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним та поглиблення співпраці з Росією.

Джерело: інтерв’ю Ердогана CNN

За його словами, у Туреччини є “особливі” та зростаючі відносини з Путіним, попри тиск на Анкару з боку Заходу, щоб вона допомогла посилити антиросійські санкції.

“Ми не на тому етапі, коли ми б запровадили санкції проти Росії, як це зробив Захід. Ми не зв’язані санкціями Заходу. Ми сильна держава і маємо позитивні відносини з Росією, – сказав Ердоган

“Росія і Туреччина потрібні одна одній у всіх можливих сферах”, – додав він.

Ердоган є очевидним фаворитом у президентських перегонах у Туреччині, які прямують до другого туру голосування 28 травня. Він та його головний суперник Кемаль

Кілічдароглу розійшлися в низці питань зовнішньої політики, включаючи дипломатію із Заходом і Росією.

Кілічдароглу пообіцяв відновити роки напруженої дипломатії із Заходом. Він також сказав, що не намагатиметься наслідувати стосунки Ердогана з Путіним, які орієнтовані на особистість, і натомість переналаштує стосунки Анкари з Москвою на “державні”.

Ердоган, своєю чергою, посилює стосунки з Путіним і вважає, що Захід повинен наслідувати його приклад.

Він також звинуватив свого суперника в прагненні “відірвати” Туреччину від Росії.

Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Ердоган став ключовим посередником, прийнявши вирішальний акт балансування між двома сторонами, широко відомий як “проукраїнський нейтралітет”.

Він допоміг укладати ключову угоду, відому як Ініціатива Чорноморського зернового коридору, завдяки якій вдалось вивезти тонни зерна, запобігши глобальній кризі голоду.

“Це стало можливим завдяки нашим особливим стосункам із президентом Путіним”, — наголосив Ердоган.

Російсько-турецький товарообіг становить 62 мільярди доларів на рік. На початку цього року Путін відмовився від платежів Туреччини за газ Росії, що, як вважалося, допомогло підвищити шанси Ердогана на виборах.

Ердоган також допоміг забезпечити обмін військовополоненими між Україною та Росією, окрім розміщення деяких звільнених українських військовополонених у Туреччині та забезпечення Києва зброєю. Проте його тісні зв’язки з Путіним змусили нервувати його західних союзників.