Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відповів на запитання журналістів після візиту до України. Він зробив важливі повідомлення з багатьох питань, пов'язаних із нинішньою українською кризою. і анонсував зустріч Зеленського і Путіна в Анкарі.

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CNN.

“Ми завершили наші контакти у межах мого офіційного візиту до України. Ми провели 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня, яке започаткували у 2011 році. Ми провели двосторонні та міжделегаційні зустрічі з моїм дорогим другом Президентом Зеленським. Ми завершили наш візит, присвячений 30-річчю встановлення наших дипломатичних відносин з Україною, підписанням 8 угод. Особливо Угоди про вільну торгівлю, переговори по якій ведуться вже 11 років, була дуже важливою та змістовною”, – сказав він.

Ердоган заявив, що стурбований напругою між Росією та Україною, і готовий всіляко сприяти розв’язанню конфлікту.

“Я висловив упевненість, що ескалація міжнародною пресою питання між Україною та Росією завдасть більше шкоди, ніж користі. Перетворення двосторонніх питань на елемент переговорів щодо євроатлантичної безпеки веде до блокування обох шляхів. Проте, якщо два аспекти оцінюються окремо та обробляються відповідно до їхньої власної динаміки, шанси на розв’язання зростуть ще більше. Зараз ми встановимо дату. Потім, сподіваюся, ми проведемо цю зустріч, спрямовану на те, щоб звести Путіна та Зеленського на високому рівні”, – важає турецький президент.

Турецький лідер наголосив, що і Москв, і Київ на таку ініціативу реагують позитивно.

Не обділив Ердоган увагою і тему кримських татар в Україні.

“З нагоди мого візиту я також обговорив становище наших кримськотатарських краян. Звісно, для кримських татар у нас є обіцянка щодо розбудови тут їхнього комфортного життя. Робота над цим проєктом уже добігає кінця. Ми підтримуватимемо інтенсивні взаємні контакти та консультації на всіх рівнях із нашим стратегічним партнером Україною. Очевидно, що турецько-українська співпраця сприятиме миру та процвітанню всього регіону”, – висловився президент Туреччини та додав, що покладає надію, що переговори та угоди, які були підписані в Україні, принесуть користь.

Ердоган подякував українській стороні за зустріч, а своїм супровідникам за підтримку та професійність.