Про це повідомляє Spiegel.

Віцеспікер німецького парламенту назвав Ердогана “щуром” під час виступу у Хільдесхаймі у межах передвиборчої кампанії. Кубікі також розкритикував політику турецького президента щодо біженців.

У відповідь Ердоган вирішив подати до суду позов щодо Кубікі.

29 вересня адвокат Мустафа Каплан подав кримінальну скаргу на Кубікі від імені Ердогана за образу і наклеп. Відповідний лист на семи сторінках надійшов до прокуратури міста Хільдесхайму через місцеву юрисдикцію.

У листі мовиться, що образи – це “протиправне посягання на честь і гідність іншої особи”. Також зазначається, що наклеп – це неправдиве твердження про особу перед третіми особами задля приниження. За твердженням адвоката, німецький віцеспікер скоїв обидва правопорушення.

Термін “маленький каналізаційний щур” варто розуміти як такий, що Ердоган – це людина, яку вважають “морально ницою, деградованою та огидною”. Також для турецького президента така образа є неприйнятною з релігійних причин.

Своєю чергою, Вольфганг Кубукі намагався виправдатись та пояснив, що “маленький каналізаційний щур” – це “маленьке, миле, однак розумне і підступне створіння”. Також Кубікі додав, що щур є героєм дитячих історій, зокрема, віцеспікер згадав гру “Каналізаційний щур Калле” і фільм “Рататуй”.

Однак адвокат Ердогана оцінив цю репліку як захисну заяву.

“Ні “Каналізаційний щур Калле”, ні “Рататуй” не мали “жодного відношення до турецької політики щодо біженців””, – сказав він.

Каплан наголосив, що Кубікі десятиліттями був адвокатом у відомих кримінальних справах, а тому він не може посилатися на незнання. За його словами, Кубікі знає, що термін “каналізаційний щур” щодо Ердогана “є кримінальним злочином”.