Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, не була випущена Росією.

Про це повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu з посиланням на його слова на саміті G20

За словами Ердогана, він має поважати заяву Росії: “Для нас важливо, що Росія сказала: “Ця справа не має до нас ніякого відношення”. Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва, показує, що це не має нічого спільного з Росією”, — сказав Ердоган.

Він також зауважив, що розслідування має важливе значення.

Також президент Туреччини додав, що у той час, як світові лідери намагаються “зібрати Росію й Україну за одним столом, немає потреби шукати третього учасника цієї війни”.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України, російські ракети також впали на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.