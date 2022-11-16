Про це повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu з посиланням на його слова на саміті G20
За словами Ердогана, він має поважати заяву Росії: “Для нас важливо, що Росія сказала: “Ця справа не має до нас ніякого відношення”. Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва, показує, що це не має нічого спільного з Росією”, — сказав Ердоган.
Він також зауважив, що розслідування має важливе значення.
Також президент Туреччини додав, що у той час, як світові лідери намагаються “зібрати Росію й Україну за одним столом, немає потреби шукати третього учасника цієї війни”.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України, російські ракети також впали на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
- Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським у зв’язку зі влучанням, ймовірно, російських ракет поблизу кордону з Україною.
- У ЗМІ повідомили, що посли країн НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, на прохання Польщі на основі статті 4 альянсу. Країна вимагає консультацій із союзниками після, ймовірно, російських ракетних ударів поблизу кордону з Україною.
- Міністри оборони країн НАТО висловили свою позицію щодо влучання російських ракет на польську територію.
- Президент США Джо Байден зреагував на влучання російських ракет у польському селі Пшеводув, яке сталось у той час, коли РФ завдавала масованого ракетного удару по Україні. Американський лідер пообіцяв підтримати ініційоване Польщею розслідування інциденту, однак наголосив, що вважає “малоймовірним” той факт, що ракети, які впали у Польщі, були запущені з Росії.