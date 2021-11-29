Відповідь на питання про те, яку роль Туреччина може відіграти в урегулюванні конфлікту між двома країнами з огляду на нарощування військ РФ на кордоні з Україною, публікує агенство Anadolu.
“Тут наша позиція чітка. Ми виступаємо за мир в регіоні, особливо зважаючи на кримських татар. Ми неодноразово обговорювали такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним”, – сказав Ердоган.
Він також висловив сподівання, що військові конфлікти у регіоні якнайшвидше закінчаться.
“Нехай цей регіон іде в майбутнє як регіон, де панує мир. Ми виступаємо за те, щоб це питання вирішилось позитивно. З цього приводу ми готові до посередництва, це буде обговорення з обома сторонами… Ми також хочемо зробити свій внесок”, – зазначив президент Туреччини.
Розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може зважитися на вторгнення на початку наступного року. Не виключають сценарій, згідно з яким війська перейдуть в Україну з Криму, російського кордону та через Білорусь. Згідно з експертною оцінкою, вторгнення відбудеться за участі 100 батальйонних тактичних груп, або потенційно близько до 100 000 осіб.
Приблизно половина цієї кількості тактичних груп уже на позиціях, і будь-яке вторгнення буде мати повітряну підтримку. Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів у будь-якому конфлікті полягатиме у забезпеченні безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Публічно ж Росія не оголошувала жодного великого призову резервістів.
- Нагадаємо, колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення.
- 25 листопада канцлерка Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України та пригрозила санкціями.