Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.

Відповідь на питання про те, яку роль Туреччина може відіграти в урегулюванні конфлікту між двома країнами з огляду на нарощування військ РФ на кордоні з Україною, публікує агенство Anadolu.

“Тут наша позиція чітка. Ми виступаємо за мир в регіоні, особливо зважаючи на кримських татар. Ми неодноразово обговорювали такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним”, – сказав Ердоган.

Він також висловив сподівання, що військові конфлікти у регіоні якнайшвидше закінчаться.

“Нехай цей регіон іде в майбутнє як регіон, де панує мир. Ми виступаємо за те, щоб це питання вирішилось позитивно. З цього приводу ми готові до посередництва, це буде обговорення з обома сторонами… Ми також хочемо зробити свій внесок”, – зазначив президент Туреччини.

Розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може зважитися на вторгнення на початку наступного року. Не виключають сценарій, згідно з яким війська перейдуть в Україну з Криму, російського кордону та через Білорусь. Згідно з експертною оцінкою, вторгнення відбудеться за участі 100 батальйонних тактичних груп, або потенційно близько до 100 000 осіб.

Приблизно половина цієї кількості тактичних груп уже на позиціях, і будь-яке вторгнення буде мати повітряну підтримку. Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів у будь-якому конфлікті полягатиме у забезпеченні безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Публічно ж Росія не оголошувала жодного великого призову резервістів.