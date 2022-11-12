Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що необхідно продовжити угоду про експорт зерна через Чорне море, проте без встановлення часових обмежень для її дії.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

“Я вважаю, що було б неправильно встановлювати часові обмеження. Ми сказали Росії та Україні, що чим довше вони будуть дотримуватися цієї угоди, тим точнішою вона буде”, – сказав Ердоган.

За його словами, “найважливішим” для Туреччини є виконання угоди щодо зернового коридору, а також посередництво між Росією та Україною в досягненні миру.

“Звичайно, мета Путіна – виділити бідні африканські країни, особливо Малі, Сомалі та Судан. Він зробив мені пропозицію, що ми могли безплатно відправляти їм зерно. Щойно такий крок буде зроблено, ми зможемо проявити таку ж чуйність”, – зазначив президент Туреччини.

А також зауважив, що було б несправедливо залишати Африку осторонь і відправляти зерно в Європу.

“Якщо ми забезпечимо інтенсивний потік зерна, добрив і аміаку в бідні країни через зерновий коридор, ми полегшимо становище тамтешніх народів”, – наголосив Ердоган.

Нагадаємо, що 7 листопада в Анкарі відбулась зустріч за участю делегації Міністерства оборони США. Туреччина заявила, що наполягатиме на продовженні зернової угоди ще на наступні дванадцять місяців. У своїй заяві міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що сторони окремо говорили про російсько-українську війну і гуманітарні умови.

Заявивши, що Туреччина стала суб’єктом на міжнародній арені під керівництвом президента Ердогана, Акар звернув увагу на внесок країни в регіональний і світовий мир. Зазначивши, що документ “Чорноморська зернова ініціатива” був підписаний 22 липня під головуванням президента Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, і в цьому контексті почалися постачання зерна з українських портів.

Хулусі Анкар зауважив, що Туреччина активізувала зусилля щодо продовження зернової ініціативи, яка закінчується 19 листопада.

За його словами, зернова ініціатива є хорошим прикладом того, що сторони можуть “розв’язувати деякі проблеми шляхом переговорів”. За допомогою цієї моделі можна досягти припинення вогню найближчими днями, пояснив Анкар.

Варто зазначити, що 29 жовтня РФ заявила про свій вихід з “зернової угоди”. Це сталось після атаки безпілотників на Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі.

Натомість вже 2 листопада у міністерстві оборони РФ заявили, що РФ відновлює свою участь у “зерновій угоді”, яку тимчасово зупинила після вибухів у Севастополі.