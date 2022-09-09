Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликатиме російського лідера Володимира Путіна відправляти товари через Чорноморський коридор, який підтримується ООН, під час зустрічі з ним наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Коридор має на меті запобігти глобальній продовольчій кризі, гарантуючи безпечний прохід суден в українські порти та з них, дозволяючи їм транспортувати десятки мільйонів тонн зерна, яке було заблоковано російським вторгненням.

Раніше Путін висунув ідею обмежити угоду, враховуючи, що зерно, інші харчові продукти та добрива нібито йдуть в більшості до Європейського Союзу та Туреччини, а не до бідних країн.

Також угода, підписана Україною, Росією, Туреччиною та ООН, сприяє російському експорту. Втім, у Москві кажуть, що західні країни роблять недостатньо, аби полегшити логістичні труднощі, з якими стикаються російські кораблі через їхні санкції.

“Як сказав Путін, ці кораблі [коридором] йдуть або в розвинені країни, або в країни, що розвиваються. Можливо, тому Путін не везе російську продукцію. Звичайно, на нашій зустрічі в Самарканді ми проситимемо відправляти російську продукцію через коридор”, – сказав Ердоган.

Зазначається, що Ердоган та Путін проведуть переговори 15-16 вересня на саміті лідерів Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані.

ДОВІДКА. Зернову угоду реалізували 22 липня. Утім не минуло й доби після підписання угоди, як російські окупанти завдали ракетного удару по одеському порту. Після цього атак на цю інфраструктуру не відбувалося.