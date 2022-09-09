Про це повідомляє Reuters.
Коридор має на меті запобігти глобальній продовольчій кризі, гарантуючи безпечний прохід суден в українські порти та з них, дозволяючи їм транспортувати десятки мільйонів тонн зерна, яке було заблоковано російським вторгненням.
Раніше Путін висунув ідею обмежити угоду, враховуючи, що зерно, інші харчові продукти та добрива нібито йдуть в більшості до Європейського Союзу та Туреччини, а не до бідних країн.
Також угода, підписана Україною, Росією, Туреччиною та ООН, сприяє російському експорту. Втім, у Москві кажуть, що західні країни роблять недостатньо, аби полегшити логістичні труднощі, з якими стикаються російські кораблі через їхні санкції.
“Як сказав Путін, ці кораблі [коридором] йдуть або в розвинені країни, або в країни, що розвиваються. Можливо, тому Путін не везе російську продукцію. Звичайно, на нашій зустрічі в Самарканді ми проситимемо відправляти російську продукцію через коридор”, – сказав Ердоган.
Зазначається, що Ердоган та Путін проведуть переговори 15-16 вересня на саміті лідерів Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані.
ДОВІДКА. Зернову угоду реалізували 22 липня. Утім не минуло й доби після підписання угоди, як російські окупанти завдали ракетного удару по одеському порту. Після цього атак на цю інфраструктуру не відбувалося.
- 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
- 5 серпня з одеського порту “Чорноморськ” вирушив перший караван суден. Три балкери, завантажені українською кукурудзою, відправились до трьох країн світу.