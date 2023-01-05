Ердоган закликав Путіна оголосити «одностороннє» перемир’я

Про це інформує CNN.
Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім припиненням вогню та баченням справедливого врегулювання.
У телефонній розмові Ердоган акцентував, що попередні переговори дали позитивні результати, такі як створення чорноморського зернового коридору, обмін полоненими та ініціативи щодо створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.
Туреччина неодноразово закликала до припинення конфлікту, і протягом 2022 року Ердоган намагався позиціювати себе як посередника між Путіним і Заходом.
22 грудня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, щоб подякувати Туреччині за її “зусилля забезпечити продовження Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН”.
Раніше Ердоган укотре наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України.
Водночас Європейський Союз закликав владу Туреччини змінити торговельну політику щодо РФ та дотримуватися західних санкцій, введених проти Москви за повномасштабне збройне вторгнення в Україну.
Згодом Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Захід не виступив у ролі посередника на тлі російсько-української війни. Він звинуватив західні країни у тому, що вони начебто натомість лише провокували.
- У листопаді 2022 року Туреччина стала частково платити за російський газ в рублях. Частка платежів у російській валюті збільшиться найближчими місяцями.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що необхідно продовжити угоду про експорт зерна через Чорне море, проте без встановлення часових обмежень для її дії.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поглиблює економічні зв’язки з Росією, намагаючись підтримати економіку своєї країни, ігноруючи санкції Заходу проти Москви на тлі суперечливих відносин Туреччини з партнерами по НАТО.