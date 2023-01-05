Ердоган закликав Путіна оголосити «одностороннє» перемир’я

5 січня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час телефонної розмови закликав російського лідера Володимира Путіна оголосити "одностороннє" припинення вогню в Україні.

Про це інформує CNN.

Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім припиненням вогню та баченням справедливого врегулювання.

У телефонній розмові Ердоган акцентував, що попередні переговори дали позитивні результати, такі як створення чорноморського зернового коридору, обмін полоненими та ініціативи щодо створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Туреччина неодноразово закликала до припинення конфлікту, і протягом 2022 року Ердоган намагався позиціювати себе як посередника між Путіним і Заходом.

22 грудня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, щоб подякувати Туреччині за її “зусилля забезпечити продовження Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН”.

Раніше Ердоган укотре наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України.

Водночас Європейський Союз закликав владу Туреччини змінити торговельну політику щодо РФ та дотримуватися західних санкцій, введених проти Москви за повномасштабне збройне вторгнення в Україну.

Згодом Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Захід не виступив у ролі посередника на тлі російсько-української війни. Він звинуватив західні країни у тому, що вони начебто натомість лише провокували.