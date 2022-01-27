Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запросив президента РФ Володимира Путіна на щорічні перемовини до Туреччини. Він висловив намір стати посередником у перемовинах між Україною та Росією у питанні деескалації напруженості.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає CNN.

Коментуючи можливий напад російських військ на Україну, Ердоган заявив, що запросив Путіна відвідати Туреччину для перемовин.

Ердоган також запропонував виступити посередником у перемовинах між Росією та Україною з метою деескалації напруженості.

“Повторюю, що ми готові надати всю свою підтримку. Я сказав про це Володимиру Зеленському та Путіну, і буду говорити їм це й надалі. Ми хочемо миру і стабільності у регіоні”, – наголосив президент Туреччини.

Зазначається, що дату ще не визначили, проте міністр закордонних справ Туреччини зауважив, що Кремль поінформував про те, що зустріч відбудеться після повернення Путіна з Олімпійських ігор у Пекіні, котрі розпочнуться 4 лютого.

Своєю чергою, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що Путін “із вдячністю прийняв запрошення”. Він зауважив, що його президент скористається запрошенням, якщо дозволятимуть епідеміологічна ситуація та графік.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року Ердоган планує приїхати до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.