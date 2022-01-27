Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає CNN.
Коментуючи можливий напад російських військ на Україну, Ердоган заявив, що запросив Путіна відвідати Туреччину для перемовин.
Ердоган також запропонував виступити посередником у перемовинах між Росією та Україною з метою деескалації напруженості.
“Повторюю, що ми готові надати всю свою підтримку. Я сказав про це Володимиру Зеленському та Путіну, і буду говорити їм це й надалі. Ми хочемо миру і стабільності у регіоні”, – наголосив президент Туреччини.
Зазначається, що дату ще не визначили, проте міністр закордонних справ Туреччини зауважив, що Кремль поінформував про те, що зустріч відбудеться після повернення Путіна з Олімпійських ігор у Пекіні, котрі розпочнуться 4 лютого.
Своєю чергою, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що Путін “із вдячністю прийняв запрошення”. Він зауважив, що його президент скористається запрошенням, якщо дозволятимуть епідеміологічна ситуація та графік.
Нагадаємо, на початку лютого 2022 року Ердоган планує приїхати до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
- 20 січня Реджеп Тайїп Ердоган вже заявляв, що готовий допомогти Україні та Російській Федерації в деескалації конфлікту на кордоні. Для цього він запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну приїхати на перемовини до Туреччини.
- У Туреччині заявляли про бажання та готовність сприяти врегулюванню конфлікту в Україні з метою захисту її територіальної цілісності.
- Окрім цього, Ердоган заявляв, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- Раніше повідомлялось, що Реджеп Тайїп Ердоган певен, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну — один з найменш імовірних сценаріїв розвитку подій. Він закликає продовжувати діалог з президентом Росії. На думку Ердогана, Україна — сильна держава, і Росія перед тим, як піти на такий крок, має задуматися про наслідки.