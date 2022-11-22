РФ не виконує взятих на себе зобов'язань у межах угоди з Туреччиною щодо безпеки в Сирії, укладеної в Сочі у 2019 році, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє DW.

Так, “Москва мала прибрати курдські формування” з північно-східної частини Сирії, що межує з Туреччиною.

“На них лежала відповідальність за очищення цього району від терористів. На жаль, попри те, що ми багато разів нагадували про це, вони цього не зробили”, – зазначив Ердоган.

Раніше він пригрозив, що у боротьбі проти формувань курдів турецькі сили не обмежаться повітряними ударами, зауваживши, що необхідно вирішити, скільки солдатів візьме участь у наземній операції, і після цього буде зроблено відповідні кроки.

Уряд Туреччини обґрунтував останню серію повітряних ударів нападом на торговий центр у Стамбулі. В Анкарі поклали відповідальність за напад на курдські угруповання “Загони народної самооборони” та Курдську робітничу партію, які країна відносить до терористичних.

Водночас угруповання заявили про свою непричетність до нападу.

20 листопада Туреччина завдала ударів по базах курдів у Сирії та в Іраку. Міністерство оборони країни назвало це початком “антитерористичної повітряної операції”.

13 листопада у Туреччині на популярній пішохідній вулиці Істікляль пролунав вибух. Місце інциденту розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.

Внаслідок вибуху загинуло шість осіб та 81 осіб отримали поранення. У реанімації перебувало п’ятеро людей, двоє з них – у важкому стані.

14 листопада у Туреччині затримано особу, яка скоїла теракт на проспекті Істікляль в Стамбулі. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, виконавцями теракту стали “терористична організація PKK/PYD (Робітнича партія Курдистану/партія “Демократичний союз” – ред.)”.