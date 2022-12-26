Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Захід не виступив у ролі посередника на тлі російсько-української війни. Він звинуватив західні країни у тому, що вони начебто натомість лише провокували.

Про це повідомила Anadolu.

“На жаль, Захід у цій війні активізував лише провокаційні елементи, а не виступив у ролі посередника”, – сказав він.

Турецький лідер згадав “зернову ініціативу”. Він нагадав, як Туреччина взяла на себе роль посередника, щоб створити Чорноморський зерновий коридор.

За його словами, за результатами домовленостей Європа отримала близько 44% експортованого з України зерна. Водночас Туреччина – 16%, а країни Африки – лише 14%.

Реджеп Ердоган заявив. що Туреччина має намір виробляти борошно з російського зерна. Його використають для відправлення – в координації з Росією та ООН – до країн Африки, які цього потребують.

“Звичайно, зараз є більш напружена частина роботи – питання добрив. Знову ж таки, я сподіваюся, що ми будемо робити кроки разом з Росією”, – додав президент Туреччини.