Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Він сказав, що отримав повідомлення від одного з учасників зірваної спецоперації. Але відмовився назвати його ім’я.

“Було чітко визначено, що на момент початку проведення активної фази спеціальний уповноважений від президента України особисто поінформує Ердогана про сутність та план реалізації операції із затримання “вагнерівців”. І що всі мирні туристи та пасажири протягом години негайно далі пройдуть до Стамбула”, – зачитав Аваков повідомлення.