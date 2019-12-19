Помічник Президента України Андрій Єрмак заявив, що візит Державного секретаря США Майка Помпео в Україну заплановано на початок 2020 року.

Про це передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

“На початок січня у нас запланована зустріч з держсекретарем США Майком Помпео. Думаю, що після цієї зустрічі буде більше ясності щодо можливого майбутнього візиту президента Зеленського в США”, – розповів Єрмак.

За словами помічника Президента, також найближчим часом заплановано візит Володимира Зеленського до Великобританії.

“Потім я думаю, також звернемо увагу на Схід”, – заявив він.

За словами Єрмака, в американському суспільстві до Президента Зеленського “є стійка повага”, оскільки він “зайняв дуже принципову, чесну, гідну позицію в складній ситуації”.

Крім того, за словами помічника президента, таке ставлення є з боку “представників обох партій” Сполучених Штатів.

Водночас Єрмак заявив, що Зеленський і його команда не мають жодного відношення до того, що зараз відбувається в США.

“Те, що відбувається можна поділити на все, що було до нас, і все, що відбувається після того, як прийшли ми. І ось те, що відбувається після, — достойно”, – вважає він.