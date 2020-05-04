Голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що закон про діяльність банків, відомий як "антиколомойский" розглянуть і ухвалять найближчим часом.

Про це йшлося під час онлайн-дискусії “Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому”, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council.

За словами Єрмака, прийняття цього закону є пріоритетом для влади. Він нагадав, що до законопроєкту було подано рекордну кількість поправок, а для його прийняття було внесено зміни до регламенту парламенту.

Голова ОПУ вважає, що законопроект буде розглянутий парламентом у другому читанні “найближчим часом”.

Єрмак зазначив, що цей закон, хоча він і не був підтриманий деякі депутатами “Слуги народу”, є важливим для “більшості людей в Україні”. Він висловив упевненість в тому, що закон буде прийнятий.

“Я впевнений, що цей закон буде прийнятий нашим парламентом, і ми отримаємо перший транш коштів від МВФ”, — вважає голова ОПУ.

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Нагадаємо, зараз Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами глави НБУ Якова Смолія, на даний момент Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.

Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхнім ексвласникам. До другого читання до документа подано понад 16 тисяч правок.