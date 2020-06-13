У представників Офісу президента України й Кабінету Міністрів, які напередодні відвідували Францію, тестування не виявило коронавірусу COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі ОПУ.

“Після повернення з Франції українська делегація у повному складі пройшла ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію. У представників Офісу президента України та членів Кабінету Міністрів результати тестів були негативними – COVID-19 не виявлено”, – наголосили в пресслужбі.

У повідомленні зазначено, що в п’ятницю, 12 червня, українська делегація відвідала Францію з одноденним робочим візитом.

Очолював делегацію віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу входили керівник ОПУ Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника ОПУ Ігор Жовква і радник президента Руслан Демченко.

“В Офісі президента дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов’язковими масковий режим та соціальне дистанціювання. Всі працівники регулярно проходять тестування”, – зазначається в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що президент Володимир Зеленський раніше обмежив зустрічі й “перебуває на частковому карантині” через виявлення коронавірусу у першої леді Олени Зеленської.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела поширили інформацію про нібито спалах коронавірусу на Банковій і в Управлінні державної охорони. Стверджувалося, що коронавірусом нібито заразилися Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.