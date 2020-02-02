Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак запевнив, що для повернення незаконно анексованого Криму будуть використовуватися всі можливі інструменти.

Про це він поінформував в інтерв’ю YouTube-каналу “KRYM – критичне мислення”.

“Крим – це Україна. Безумовно, ми будемо використовувати всі інструменти, в першу чергу дипломатичні… Сьогодні я був би нечесним із вами, якби сказав, що я знаю стовідсотковий вихід і вирішення цієї ситуації”, – зазначив Єрмак.

Помічник Зеленського додав, що влада не припинить займатися питанням півострова, поки його не буде повернуто до складу України.

“Але для нас Крим – це Україна. І ми не зупинимося ніколи, щоб повернути цю територію Україні”, – наголосив він.

(На відео – з 45:35)