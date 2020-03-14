Голова Офісу президента Андрій Єрмак не мав повноважень, щоб підписувати документ в Мінську, ще й на "мові ворога".

Про це в інтерв’ю #Буквам заявив дипломат і колишній учасник Мінської контактної групи Роман Безсмертний.

“Вибачте, що це за підпис під документами “Согласен, Ермак”? Я розумію, нехай делегація, у неї там хоч якісь повноваження є. А які повноваження в Єрмака, хочеться спитати? А що документи вже не треба ратифікувати? І як можна писати на документі мовою іншої країни, мовою ворога “согласєн”. Де ви таке бачили? Мене від цього просто рве на частини. І це робить випускник факультету міжнародних відносин. Я бачу, що він виконує завдання”, – заявив він.

За його словами, президент України Володимир Зеленський ще не уявляє, що “це за каша заварена”.

“Я бачив президентів, що не розбиралися в процесі, але хотіли кращого для країни, тому вони брали паузу. Зеленський цього не робить. Значить, я думаю, Єрмак має такий авторитет в очах Зеленського, що він його переконує”, – зазначив він.