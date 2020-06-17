Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що у Володимира Зеленського такі "грандіозні плани", що для їх реалізації може знадобитися і чотири терміни.

Про це він сказав в інтерв’ю Lb.ua.

Він вважає, що рішення про те, чи варто балотуватися на другий термін потрібно приймати ближче до закінчення першого.

“Рішення прийматиме президент. Якби він запитав мою думку, я б відповів так: рішення потрібно приймати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто ним виконано. На сьогоднішній день у нього настільки грандіозні плани …”, – розповів Єрмак.

Він підтвердив, що для їх реалізації і “чотирьох термінів не вистачить”.

Єрмак зазначив, що за рік президентства Зеленський не опустив руки і не пошкодував про своє рішення. Разом з тим, його “іноді розчаровують люди”.

“В силу свого виховання і світогляду він іноді не розуміє, чому люди, які ще вчора були в команді, можуть так чинити. І це не питання критики. Це питання неправди, переходу на особистості, порушення якихось просто моральних принципів і так далі”, – зазначив очільник ОП.