Про це він сказав в інтерв’ю Lb.ua.
Він вважає, що рішення про те, чи варто балотуватися на другий термін потрібно приймати ближче до закінчення першого.
“Рішення прийматиме президент. Якби він запитав мою думку, я б відповів так: рішення потрібно приймати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто ним виконано. На сьогоднішній день у нього настільки грандіозні плани …”, – розповів Єрмак.
Він підтвердив, що для їх реалізації і “чотирьох термінів не вистачить”.
Єрмак зазначив, що за рік президентства Зеленський не опустив руки і не пошкодував про своє рішення. Разом з тим, його “іноді розчаровують люди”.
“В силу свого виховання і світогляду він іноді не розуміє, чому люди, які ще вчора були в команді, можуть так чинити. І це не питання критики. Це питання неправди, переходу на особистості, порушення якихось просто моральних принципів і так далі”, – зазначив очільник ОП.
- Президент України Володимир Зеленський не виключає того, що буде балотуватися на другий строк, за умови підтримки народу.
- Понад 60 % українців не побачили успіхів президента України Володимира Зеленського в питаннях боротьби з корупцією та припинення війни на Донбасі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
- Якби вибори президента України проходили в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Про це свідчать дані соціологічної групи “Рейтинг”.