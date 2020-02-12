Команда президента Володимира Зеленського після завершення війни на Донбасі планує створити там економічний хаб.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу новопризначений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Ми повинні зробити з Донбасу, з місця, яке сьогодні в усьому світі асоціюється з війною, дійсно квітучий край, в якому буде розвиватися економіка. У нас є така мрія, що після закінчення війни, повернення цих територій, відновлення контролю над українським кордоном ми дійсно хочемо там зробити сучасний економічний хаб”, – зазначив Єрмак.

Він уточнив, що в такому разі на Донбас потрібно буде завезти “якісь нові технології, нові бізнеси”.

“Це наша територія, і вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя”, – наголосив голова ОПУ.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.

Раніше Єрмак допускав, що такий хаб може з’явитися, але про те, що це – плани влади, тоді не йшлося.

Єрмак також визнавав, що на відновлення Донбасу потрібні “великі кошти”.

ДОВІДКА. Хаб – у загальному сенсі, вузол якоїсь мережі. Як економіко-управлінський термін хаб – це центр ділової активності і перетину економічних інтересів.