Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
“У своїй роботі ми будемо керуватися принципами і робити все, щоб бути максимально відкритими. Ми визнаємо, що є багато, що потрібно зробити з боку комунікацій. У нас дуже професійна команда, і я думаю, що дуже скоро ви побачите, як комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні. Ми все для цього зробимо”, – наголосив Єрмак.
Він також визнав, що владі потрібні медіа, без яких вона “не може стати кращою”.
“Я хотів би подякувати вам, журналістам, які протягом 9 місяців мого перебування на посаді помічника президента України дуже допомагали, іноді критикували. Я вважаю, що без цього ми не змогли б щодня покращувати нашу роботу. І я впевнений, що без медіа влада не може стати кращою. І ми повинні і хочемо це визнати”, – зазначив Єрмак.
- У серпні вже колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що команді президента Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.
- Згодом заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував неоднозначну заяву Андрія Богдана. “Ми не говоримо, що ЗМІ взагалі не потрібні. ЗМІ мають право брати президентські відео, пости і заяви, або не брати. Але джерелом цього є не інтерв’ю чи прес-конференції зі ЗМІ, а сам президент”, – заявив він.