Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“У своїй роботі ми будемо керуватися принципами і робити все, щоб бути максимально відкритими. Ми визнаємо, що є багато, що потрібно зробити з боку комунікацій. У нас дуже професійна команда, і я думаю, що дуже скоро ви побачите, як комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні. Ми все для цього зробимо”, – наголосив Єрмак.

Він також визнав, що владі потрібні медіа, без яких вона “не може стати кращою”.

“Я хотів би подякувати вам, журналістам, які протягом 9 місяців мого перебування на посаді помічника президента України дуже допомагали, іноді критикували. Я вважаю, що без цього ми не змогли б щодня покращувати нашу роботу. І я впевнений, що без медіа влада не може стати кращою. І ми повинні і хочемо це визнати”, – зазначив Єрмак.