Про це в інтерв’ю “Українській правді” сказав помічник президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, коли Зеленський під час візиту в Оман дізнався про катастрофу українського літака в Ірані, він прийняв рішення негайно повертатися до Києва.
“Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Як тільки був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв’язку з трагедією, президент вилетів. Хочу також зазначити, що так як це була приватна поїздка президента, ні копійки бюджетних грошей не було витрачено ні на дорогу туди, ні на дорогу назад”, – сказав він.
Як раніше повідомляли журналісти програми “Схеми”, Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії з літаком МАУ. Він прилетів чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни).
Водночас прес-служба президента ще вранці 8 січня повідомила, що глава держави негайно повертається в Україну з Оману.
Дані про прибуття літаки в Жуляни (Київ) свідчать про те, що президент прилетів чартером Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.
Вартість оренди чартеру може становити 11,5 тисяч доларів на годину.
- Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.