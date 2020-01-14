Президент Володимир Зеленський не міг швидше повернутися в Україну з Оману, коли дізнався про падіння літака МАУ в Ірані, так як повітряний коридор був обмежений у зв'язку з інцидентом.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” сказав помічник президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, коли Зеленський під час візиту в Оман дізнався про катастрофу українського літака в Ірані, він прийняв рішення негайно повертатися до Києва.

“Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Як тільки був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв’язку з трагедією, президент вилетів. Хочу також зазначити, що так як це була приватна поїздка президента, ні копійки бюджетних грошей не було витрачено ні на дорогу туди, ні на дорогу назад”, – сказав він.

Як раніше повідомляли журналісти програми “Схеми”, Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії з літаком МАУ. Він прилетів чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни).

Водночас прес-служба президента ще вранці 8 січня повідомила, що глава держави негайно повертається в Україну з Оману.

Дані про прибуття літаки в Жуляни (Київ) свідчать про те, що президент прилетів чартером Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди чартеру може становити 11,5 тисяч доларів на годину.