Єрмак відреагував на матеріал «Схем» про поїздку Зеленського до Оману: це все брехня

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Раніше в програми “Схеми” повідомлялося, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман в той же день, коли звідти летів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів “Схем”, Зеленський скористався для повернення в Україну тим же літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.
“Чи можна назвати сюжет “Схем” “Радіо Свобода” підкріпленим фактами і об’єктивним? На жаль, але ні. Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось, крім фрази,”за свідченням наших джерел”?” – написав Єрмак.
Керівник Офісу президента підкреслює, що свобода слова є одним із пріоритетів, а влада прагне до діалогу і готова відповідати на конструктивну критику, підкріплену фактами.
“Основна проблема сюжету “Схем” в тому, що коментувати там нічого. Це все – брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення”, – вважає Єрмак.
“Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про кого завгодно, в якому єдиним свідченням буде “як стверджують наші джерела” і зовсім маніпулятивні фрази під драматичну музику”, – припустив глава ОП.
Він запевнив, що Офіс президента готовий спілкуватися з журналістами і відповідати на будь-які питання.
“Але хотілося б відповідати на питання, засновані на фактах, а не припущеннях”, – підсумував Єрмак.
Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського в Оман був неофіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.
Нагадаємо, 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прессекретар українського лідера Юлія Мендель заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
Раніше повідомлялося, що охорона Володимира Зеленського в Омані обійшлася державному бюджету України майже у 75 тисяч гривень.
Раніше в Офісі президента стверджували, що не володіють інформацією щодо візиту Зеленського до Оману на початку 2020 року. В ОПУ повідомляли, що публічна інформація про зустрічі президента України з представниками Оману була розміщена на сайті глави держави, а дані про вартість поїздки та супровід Зеленського є у розпорядженні Державного управління справами та Управління державної охорони.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. В офіційній відповіді Державного управління справами вказувалося, що Володимир Зеленський здійснив поїздку до Оману на початку січня 2020 року за чиїсь приватні кошти.
- У МЗС України заявили, що візит президента Володимира Зеленського в Оман був спрямований на “підтримку позитивної динаміки” у відносинах між країнами.
- При цьому лише 12% українців повірили, що таємна поїздка Володимира Зеленського до Оману була робочою. Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” з 17 по 21 січня.