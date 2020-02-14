Єрмак відреагував на матеріал «Схем» про поїздку Зеленського до Оману: це все брехня

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував оприлюднену журналістами програми "Схеми" інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито повернувся з Оману на тому ж літаку, на якому в цю країну прилетів секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Раніше в програми “Схеми” повідомлялося, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман в той же день, коли звідти летів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів “Схем”, Зеленський скористався для повернення в Україну тим же літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

“Чи можна назвати сюжет “Схем” “Радіо Свобода” підкріпленим фактами і об’єктивним? На жаль, але ні. Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось, крім фрази,”за свідченням наших джерел”?” – написав Єрмак.

Керівник Офісу президента підкреслює, що свобода слова є одним із пріоритетів, а влада прагне до діалогу і готова відповідати на конструктивну критику, підкріплену фактами.

“Основна проблема сюжету “Схем” в тому, що коментувати там нічого. Це все – брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення”, – вважає Єрмак.

“Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про кого завгодно, в якому єдиним свідченням буде “як стверджують наші джерела” і зовсім маніпулятивні фрази під драматичну музику”, – припустив глава ОП.

Він запевнив, що Офіс президента готовий спілкуватися з журналістами і відповідати на будь-які питання.

“Але хотілося б відповідати на питання, засновані на фактах, а не припущеннях”, – підсумував Єрмак.