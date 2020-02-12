Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
Єрмак уточнив, що поки має намір провести зустріч із співробітниками Офісу, але міняти когось не збирається.
“Я така людина, яка, по-перше, налаштована на плідну, ефективну, колективну роботу. Тому, тільки один день минув, я планую найближчим часом зустрітися з усіма, поговорити. Поки що планів у мене когось міняти або проводити будь-які ротації немає”, – наголосив Єрмак.
Він додав, що Офіс президента “повинен стати експертним офісом”, де “будуть сконцентровані найкращі кадри, найбільш професійні, які допоможуть президенту виконувати його функції і досягати результатів за всіма напрямами його діяльності”.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.
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