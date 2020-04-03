Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "атаку" проти нього організували олігарх Ігор Коломойський і ексголова Офісу Андрій Богдан.

Про це повідомляють #Букви.

Уточнюється, що про це сам Єрмак заявив під час зустрічі з народними депутатами від фракції “Слуги народу”.

Крім того, стверджується, що голова Офісу Президента звернув все на свого брата, ніби стверджуючи, що той “любив понти з дитинства”.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з депутатами заявляв, що довіряє Андрію Єрмаку, оскільки знає його 8 років.

Також глава Офісу і Президент негативно відгукувалися про депутата Гео Лероса.

Нагадаємо, що 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

Брат голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.