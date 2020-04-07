Голова Офісу президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову "об'єктивно і не затягуючи" розібратися в справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Леросом.

Про це Венедіктова розповіла в інтерв’ю “Українській правді”.

Генпрокурор вважає, що для Єрмака важливо “продемонструвати чистоту процесу, який відбувається”.

“Він найбільш зацікавлена ​​особа, тому що, як би там не переймався пан Гео, найбільшу шкоду отримає Єрмак”, – зазначила Венедіктова.

За її словами, Єрмак в цій ситуації “проходить тонко”, щоб не було різних інсинуацій.

Генпрокурор підтвердила, що у них була розмова з приводу ситуації з Леросом.

“Він попросив розібратися об’єктивно і не затягуючи”, – сказала Венедіктова.

Нагадаємо, що 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

Брат голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.