Про це Венедіктова розповіла в інтерв’ю “Українській правді”.
Генпрокурор вважає, що для Єрмака важливо “продемонструвати чистоту процесу, який відбувається”.
“Він найбільш зацікавлена особа, тому що, як би там не переймався пан Гео, найбільшу шкоду отримає Єрмак”, – зазначила Венедіктова.
За її словами, Єрмак в цій ситуації “проходить тонко”, щоб не було різних інсинуацій.
Генпрокурор підтвердила, що у них була розмова з приводу ситуації з Леросом.
“Він попросив розібратися об’єктивно і не затягуючи”, – сказала Венедіктова.
Нагадаємо, що 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
Брат голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака – Дениса Єрмака.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції “Слуги народу” Гео Лероса через відеозаписи про нібито “торгівлю” державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.