Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вів переговори з главами фракцій, щоб організувати відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це в інтерв’ю українському виданню Цензор повідомив народний депутат України Гео Лерос.

“Єрмак вів переговори з представниками фракцій, чи дадуть вони голоси за зняття Разумкова. За це фракції ОПЗЖ Єрмак пропонував крісло першого віце-спікера”, – сказав Лерос.

Лерос зазначив, що Разумков прекрасно розуміє картину.

“У нього є відносини з Офісом Президента. І він точно не дурний хлопець і розуміє, що відбувається”, – зазначив він.