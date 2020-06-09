Про це в інтерв’ю українському виданню Цензор повідомив народний депутат України Гео Лерос.

“Єрмак вів переговори з представниками фракцій, чи дадуть вони голоси за зняття Разумкова. За це фракції ОПЗЖ Єрмак пропонував крісло першого віце-спікера”, – сказав Лерос.

Лерос зазначив, що Разумков прекрасно розуміє картину.

“У нього є відносини з Офісом Президента. І він точно не дурний хлопець і розуміє, що відбувається”, – зазначив він.

  • Раніше народний депутат від фракції “Слуга народу” Гео Лерос висловився про главу Офісу президента Андрія Єрмака.