Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає, що новий негласний куратор українського напрямку від Росії Дмитро Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж його попередник.

Про це він сказала в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

Єрмак порівняв досвід співпраці з Козаком, а також з його попередником – Владиславом Сурковим.

З Сурковим він домовлявся про звільнення українських військовополонених моряків і політв’язнів. З Козаком – займається подальшими обмінами, один з яких вже відбувся.

Єрмак підкреслив, що без конструктивного діалогу з Козаком, не відбувся б обмін утримуваними особами, в ході якого в Україну повернулися українські моряки.

“Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і з тих питань, по яких я з ним комунікував, я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що сталося”, – сказав Єрмак.

На відео з 25 хвилини

Також Єрмак пояснив, що він бачив тільки указ про призначення Козака заступником голови адміністрації Путіна, але не бачив офіційного указу щодо звільнення Суркова з посади помічника президента РФ.