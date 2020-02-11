Про це він сказала в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.
Єрмак порівняв досвід співпраці з Козаком, а також з його попередником – Владиславом Сурковим.
З Сурковим він домовлявся про звільнення українських військовополонених моряків і політв’язнів. З Козаком – займається подальшими обмінами, один з яких вже відбувся.
Єрмак підкреслив, що без конструктивного діалогу з Козаком, не відбувся б обмін утримуваними особами, в ході якого в Україну повернулися українські моряки.
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“Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і з тих питань, по яких я з ним комунікував, я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що сталося”, – сказав Єрмак.
На відео з 25 хвилини
Також Єрмак пояснив, що він бачив тільки указ про призначення Козака заступником голови адміністрації Путіна, але не бачив офіційного указу щодо звільнення Суркова з посади помічника президента РФ.
- Раніше повідомлялося, що помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, який обіймав посаду з 2013 року, прийняв рішення піти у відставку найближчим часом займатися медитацією.